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11:02 (мск), источник: СуперОмск

В Омске в 73% домов по-прежнему нет отопления

По состоянию на 7 часов утра понедельника, 25 сентября, к теплоснабжению было подключено всего около 27% многоквартирных жилых домов.

Как сообщили сегодня в омской мэрии, работать с отстающими организациями будут главы окружных администраций.

Как отметил и.о. мэра Омска Сергей Фролов, наряды на подключение теплоснабжения выдавались даже в выходные дни, но далеко не все жилищники этим воспользовались, в результате чего жители стали активно жаловаться в городскую администрацию.

«Необходимо, чтобы управляющие компании максимально оперативно отреагировали на них и ускорили темпы подключения жилья к теплу», — заявил Сергей Фролов.

Отметим, в школах и детских садах Омска теплоснабжение запущено в полном объеме.

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