В Омске в 73% домов по-прежнему нет отопления

Как сообщили сегодня в омской мэрии, работать с отстающими организациями будут главы окружных администраций.

Как отметил и.о. мэра Омска Сергей Фролов, наряды на подключение теплоснабжения выдавались даже в выходные дни, но далеко не все жилищники этим воспользовались, в результате чего жители стали активно жаловаться в городскую администрацию.

«Необходимо, чтобы управляющие компании максимально оперативно отреагировали на них и ускорили темпы подключения жилья к теплу», — заявил Сергей Фролов.