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12:26 (мск), источник: ИА Татар-информ

Мощность казанских ТЭЦ после модернизации вырастет на треть

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Электрические мощности казанских ТЭЦ после окончания модернизации вырастут почти на 900 МВт, что составляет треть от их нынешней производительности. Об этом на деловом понедельнике в мэрии города заявил председатель Комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин.

По его словам, в настоящее время, помимо модернизации ТЭЦ, идут работы по реконструкции котельных и тепловых пунктов в районах Казани.

«Продолжается модернизация казанских ТЭЦ. Вторая и третья станции в прошлом и текущем году ввели в эксплуатацию современные генерирующие мощности. После завершения строительства нового блока на казанской ТЭЦ-1 электрическая мощность казанских ТЭЦ увеличится почти на 900 МВт, или на треть от сегодняшней производительности, что обеспечит растущую потребность города в электроэнергии. АО “Казэнерго” выполнило комплексную модернизацию и реконструкцию 5 районных котельных и 6 центральных тепловых пунктов. В них произведена замена устаревшего оборудования, внедрена автоматизация технологических процессов, выполнен ремонт зданий и сооружений. Всего за последние годы “Казэнерго” модернизировало 27 котельных из 125, находящихся у него на балансе», — рассказал Искандер Гиниятуллин.

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