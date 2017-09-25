Мощность казанских ТЭЦ после модернизации вырастет на треть

«Продолжается модернизация казанских ТЭЦ. Вторая и третья станции в прошлом и текущем году ввели в эксплуатацию современные генерирующие мощности. После завершения строительства нового блока на казанской ТЭЦ-1 электрическая мощность казанских ТЭЦ увеличится почти на 900 МВт, или на треть от сегодняшней производительности, что обеспечит растущую потребность города в электроэнергии. АО “Казэнерго” выполнило комплексную модернизацию и реконструкцию 5 районных котельных и 6 центральных тепловых пунктов. В них произведена замена устаревшего оборудования, внедрена автоматизация технологических процессов, выполнен ремонт зданий и сооружений. Всего за последние годы “Казэнерго” модернизировало 27 котельных из 125, находящихся у него на балансе», — рассказал Искандер Гиниятуллин.