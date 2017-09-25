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11:07 (мск), источник: Tengrinews

В «Эйр Астане» заявили о критической ситуации с авиатопливом

Из-за прекращения поставок авиакеросина из России и предстоящей приостановки Шымкентского НПЗ регулярное авиасообщение в РК находится под угрозой срыва.

Источник: Tengrinews

Такое заявление сделала авиакомпания «Эйр Астана», передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как отмечается, ситуация усугубилась в 2017 году. По данным «Эйр Астаны», основными компаниями — экспортерами авиационного топлива в Казахстан являются ПАО «Газпромнефть», ПАО «НК Роснефть», ПАО «Лукойл» и ПАО «Татнефть», совокупный среднемесячный объем экспорта которых в 2017 году снизился до 15 тысяч тонн по сравнению с 44 тысячами тонн в 2016 году.

Более того, на октябрь данные компании не подтвердили поставки в связи с высоким спросом на российском рынке. Так, ПАО «Газпромнефть» уведомило о возобновлении экспорта топлива не ранее мая 2018 года.

«В 2017 году потребность гражданской авиации в авиационном топливе составляет 800 тысяч тонн, из которых лишь 241 тысяча тонн производится Шымкентским НПЗ, являющимся единственным стабильным производителем авиатоплива в Казахстане. Однако он останавливается на проведение ремонтно-профилактических работ осенью текущего года, что еще более усугубляет кризисную ситуацию. На протяжении многих лет субъекты гражданской авиации РК на 70 процентов зависимы от поставок из РФ, которые носили нецикличный и негарантированный характер. Политика российских ресурсодержателей направлена на реализацию авиатоплива по остаточному принципу», — поясняется в заявлении.

Другие страны — экспортеры авиационного топлива, такие как Туркменистан, Азербайджан и Беларусь, также испытывают значительный дефицит на внутреннем рынке, отмечают в авиакомпании. Другой экспортер — КНР — производит другой тип авиационного керосина — Джет А-1, для использования которого потребуется переоснащение и модернизация действующей инфраструктуры аэропортов РК.

«Приостановка поставок топлива из РФ неизбежно приведет к коллапсу отечественного рынка авиатопливообеспечения и создает угрозу функционирования транспортного авиасообщения из/в РК. С августа 2017 года Министерство энергетики РК принимает всевозможные меры для разрешения кризисной ситуации, в том числе путем переговоров с Минэнерго РФ. Однако данные антикризисные меры имеют временный характер, и перед субъектами гражданской авиации все еще остро стоит вопрос обеспечения авиатопливом в предстоящие месяцы» — заявляют в «Эйр Астане».

Кроме того, в авиакомпании обращают внимание на недостаточные мощности резервуарного парка аэропортов Казахстана, не позволяющие в достаточном объеме хранить запасы топлива на случай дефицита.

«Разрешенный лимит хранения авиатоплива для “Эйр Астаны” позволяет планировать заправку воздушных судов лишь на десятидневные сроки. Создание достаточных стратегических резервов необходимо для выполнения долгосрочных производственных программ и обязательств перед пассажирами», — резюмировали в авиакомпании.

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