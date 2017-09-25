В «Эйр Астане» заявили о критической ситуации с авиатопливом

Источник: Tengrinews

Такое заявление сделала авиакомпания «Эйр Астана», передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как отмечается, ситуация усугубилась в 2017 году. По данным «Эйр Астаны», основными компаниями — экспортерами авиационного топлива в Казахстан являются ПАО «Газпромнефть», ПАО «НК Роснефть», ПАО «Лукойл» и ПАО «Татнефть», совокупный среднемесячный объем экспорта которых в 2017 году снизился до 15 тысяч тонн по сравнению с 44 тысячами тонн в 2016 году.

Более того, на октябрь данные компании не подтвердили поставки в связи с высоким спросом на российском рынке. Так, ПАО «Газпромнефть» уведомило о возобновлении экспорта топлива не ранее мая 2018 года.

«В 2017 году потребность гражданской авиации в авиационном топливе составляет 800 тысяч тонн, из которых лишь 241 тысяча тонн производится Шымкентским НПЗ, являющимся единственным стабильным производителем авиатоплива в Казахстане. Однако он останавливается на проведение ремонтно-профилактических работ осенью текущего года, что еще более усугубляет кризисную ситуацию. На протяжении многих лет субъекты гражданской авиации РК на 70 процентов зависимы от поставок из РФ, которые носили нецикличный и негарантированный характер. Политика российских ресурсодержателей направлена на реализацию авиатоплива по остаточному принципу», — поясняется в заявлении.

Другие страны — экспортеры авиационного топлива, такие как Туркменистан, Азербайджан и Беларусь, также испытывают значительный дефицит на внутреннем рынке, отмечают в авиакомпании. Другой экспортер — КНР — производит другой тип авиационного керосина — Джет А-1, для использования которого потребуется переоснащение и модернизация действующей инфраструктуры аэропортов РК.

«Приостановка поставок топлива из РФ неизбежно приведет к коллапсу отечественного рынка авиатопливообеспечения и создает угрозу функционирования транспортного авиасообщения из/в РК. С августа 2017 года Министерство энергетики РК принимает всевозможные меры для разрешения кризисной ситуации, в том числе путем переговоров с Минэнерго РФ. Однако данные антикризисные меры имеют временный характер, и перед субъектами гражданской авиации все еще остро стоит вопрос обеспечения авиатопливом в предстоящие месяцы» — заявляют в «Эйр Астане».

Кроме того, в авиакомпании обращают внимание на недостаточные мощности резервуарного парка аэропортов Казахстана, не позволяющие в достаточном объеме хранить запасы топлива на случай дефицита.