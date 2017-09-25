Дефицит казны Приморья достиг 9,5 млрд рублей

В Приморском крае представители профильного комитета Заксобрания в трёх чтениях поддержали изменения в закон о бюджете, дефицит которого достиг 9,5 млрд рублей. Доходы составили 93,1 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Внесение изменений в закон о краевом бюджете, по словам директора департамента финансов Приморья Татьяны Казанцевой, было необходимо, в том числе из-за того, что правительство РФ перечислило на ликвидацию последствий ЧС 654 млн рублей. кроме того, налоговые и неналоговые доходы региона были увеличены на 215 млн рублей.