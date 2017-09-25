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11:35 (мск), источник: ИА REGNUM

Дефицит казны Приморья достиг 9,5 млрд рублей

Депутаты единогласно поддержали поправки.

Источник: Reuters

В Приморском крае представители профильного комитета Заксобрания в трёх чтениях поддержали изменения в закон о бюджете, дефицит которого достиг 9,5 млрд рублей. Доходы составили 93,1 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Внесение изменений в закон о краевом бюджете, по словам директора департамента финансов Приморья Татьяны Казанцевой, было необходимо, в том числе из-за того, что правительство РФ перечислило на ликвидацию последствий ЧС 654 млн рублей. кроме того, налоговые и неналоговые доходы региона были увеличены на 215 млн рублей.

«Общий объём расходов краевого бюджета увеличивается на сумму 827 млн рублей», — сообщила Казанцева.

Таким образом, доходы бюджета Приморского края составляют 93,1 млрд рублей, расходы — 102,6 млрд рублей, дефицит — 9,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, общий объём госдолга дальневосточных регионов на 1 сентября 2017 года составляет 153 млрд рублей. Приморский край в 2017 году вошел в десятку российских регионов с самым низким уровнем долговой нагрузки. Долг Приморья перед федеральным центром составил 6 млрд 244 млн рублей.

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