Дефицит казны Приморья достиг 9,5 млрд рублей
Депутаты единогласно поддержали поправки.
Депутаты единогласно поддержали поправки.
В Приморском крае представители профильного комитета Заксобрания в трёх чтениях поддержали изменения в закон о бюджете, дефицит которого достиг 9,5 млрд рублей. Доходы составили 93,1 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Внесение изменений в закон о краевом бюджете, по словам директора департамента финансов Приморья Татьяны Казанцевой, было необходимо, в том числе
«Общий объём расходов краевого бюджета увеличивается на сумму 827 млн рублей», — сообщила Казанцева.
Таким образом, доходы бюджета Приморского края составляют 93,1 млрд рублей, расходы — 102,6 млрд рублей, дефицит — 9,5 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, общий объём госдолга дальневосточных регионов на 1 сентября 2017 года составляет 153 млрд рублей. Приморский край в 2017 году вошел в десятку российских регионов с самым низким уровнем долговой нагрузки. Долг Приморья перед федеральным центром составил 6 млрд 244 млн рублей.