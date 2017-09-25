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11:20 (мск), источник: Uralpress.ru

В дома еще пяти городов Челябинской области поступило тепло

В Челябинской области еще в пяти муниципалитетах стартовал отопительный сезон. Тепло поступило в дома Нязепетровского, Пластовского, Красноармейского районов, Усть-Катава и Снежинска.

В квартиры снежинцев тепло начало поступать еще на прошлой неделе. На данный момент отапливается 100% жилого фонда города, а это 399 домов и квартир.

22 сентября Пластовский, Красноармейский районы и город Усть-Катав также объявили о начале отопительного сезона. А сегодня, 25 сентября, батареи начнут теплеть в Незепетровском районе. Все работы по теплоснабжению населения эти муниципальные образования должны закончить до конца текущей недели.

Как уже сообщало агентство, с 20 сентября теплом обеспечены жители Кусинскомго и Саткинского районов. Эти муниципалитеты традиционно первыми начинают подавать тепло в дома жителей из-за того, что находятся в горной местности.

Во вторник вечером тепло начнет поступать в дома челябинцев. Счета за отопление коммунальщики начнут выставлять в октябре.

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