В дома еще пяти городов Челябинской области поступило тепло
В Челябинской области еще в пяти муниципалитетах стартовал отопительный сезон. Тепло поступило в дома Нязепетровского, Пластовского, Красноармейского районов,
В Челябинской области еще в пяти муниципалитетах стартовал отопительный сезон. Тепло поступило в дома Нязепетровского, Пластовского, Красноармейского районов,
В квартиры снежинцев тепло начало поступать еще на прошлой неделе. На данный момент отапливается 100% жилого фонда города, а это 399 домов и квартир.
22 сентября Пластовский, Красноармейский районы и город
Как уже сообщало агентство, с 20 сентября теплом обеспечены жители Кусинскомго и Саткинского районов. Эти муниципалитеты традиционно первыми начинают подавать тепло в дома жителей
Во вторник вечером тепло начнет поступать в дома челябинцев. Счета за отопление коммунальщики начнут выставлять в октябре.