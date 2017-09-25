Трассу «Пермь-Киров» отремонтируют за счет средств системы «Платон»

Решение было принято по итогам онлайн-голосования водителей и владельцев грузовых автомобилей в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Участие в формировании адресного перечня на сайте проекта приняли более четырех тысяч представителей рынка грузоперевозок, все заявки на восстановление дорог были приняты Росавтодором.



Среди 10 трасс оказалась и федеральная трасса до Перми — «Р-243 Киров-Шарья-Пермь», Трасса «Шарья-Киров-Пермь» имеет протяженность по территории Пермского края — 98,55 км, по территории Кировской области — 413,755 км.