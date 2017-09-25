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11:43 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Волгоградская область присоединилась к Всероссийскому параду коммунальной техники

Волгоградская область присоединилась к Всероссийскому параду коммунальной техники.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

На площади Павших борцов выставили экскаваторы, снегоуборочные машины, погрузчики, поливальные автомобили и другое. Всего более 30 наименований. Цель акции — показать оснащение коммунальных служб и их готовность к осенне-зимнему периоду.

Парад прошел во всех крупных городах России. Коммунальные предприятия города представили все лучшее, что находится у них на вооружении. Маленьким жителям города даже разрешили посидеть за рулем экскаватора и объяснили, как управлять ковшом. Особое внимание привлек подметально-вакуумный автомобиль — за час работы он может очистить около 1000 квадратных метров.

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