Волгоградская область присоединилась к Всероссийскому параду коммунальной техники.

На площади Павших борцов выставили экскаваторы, снегоуборочные машины, погрузчики, поливальные автомобили и другое. Всего более 30 наименований. Цель акции — показать оснащение коммунальных служб и их готовность к осенне-зимнему периоду.

Парад прошел во всех крупных городах России. Коммунальные предприятия города представили все лучшее, что находится у них на вооружении. Маленьким жителям города даже разрешили посидеть за рулем экскаватора и объяснили, как управлять ковшом. Особое внимание привлек подметально-вакуумный автомобиль — за час работы он может очистить около 1000 квадратных метров.