Волгоградская область присоединилась к Всероссийскому параду коммунальной техники
Волгоградская область присоединилась к Всероссийскому параду коммунальной техники.
Волгоградская область присоединилась к Всероссийскому параду коммунальной техники.
На площади Павших борцов выставили экскаваторы, снегоуборочные машины, погрузчики, поливальные автомобили и другое. Всего более 30 наименований. Цель акции — показать оснащение коммунальных служб и их готовность к
Парад прошел во всех крупных городах России. Коммунальные предприятия города представили все лучшее, что находится у них на вооружении. Маленьким жителям города даже разрешили посидеть за рулем экскаватора и объяснили, как управлять ковшом. Особое внимание привлек