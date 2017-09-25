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11:28 (мск), источник: Новости Перми

Часть Индустриального района останется на сутки без воды

Отключение воды запланировано из-за проведения ремонтных работ на сети водовода на ул. Леонова, 37.

С 09:30 26 сентября до 09:30 27 сентября без водоснабжения останутся жители следующих домов:
— ул. Газосварщиков 3, 6, 9−11, 24−27, 32, 34;
— ул. Гамовская 1-я, 52, 53, 55, 56, 63, 65, 66−68, 70−72, 74, 75, 78, 80−92, 93−98А;
— ул. Гамовская 2-я 60, 70, 71, 82;
— ул. Дивьинская 86;
— ул. Карьерная 1-я, 54;
— ул. Карьерная 3-я 22, 23;
— ул. Конструкторская, 3, 5, 6, 7, 22- 25, 33, 34;
— ул. К. Беляева 29А, 31, 33, 35, 40, 40Б, 40Д, 45, 54А, 59−81, 89, 105−113, 137, 149, 190, 194, 202, 204, 210−216;
— ул. К. Леонова 41;
— ул. Рязанская 105, 136;
— ул. Экскаваторная, 4, 5, 11, 18, 20, 21, 23, 32, 33, 35, 37А, 49, 51 58, 60, 62.

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