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11:25 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии началась сборка китайских тракторов YTO

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Чишминском филиале ГУСП на базе Чишминского филиала ГУСП «Башсельхозтехника» начали сборку тракторов фирмы YTO.

Нынешним летом в республику из Китая прибыло 6 машинокомплектов колесных тракторов. Четыре модели уже собраны и испытаны в различных условиях. Эксперты пришли к выводу, что техника по тягово-сцепным свойствам и топливной экономичности не уступает тракторам аналогичного класса российского производства.

Совместное башкирско-китайское производство организовано в рамках реализации китайской компанией ООО «Чжифан» инвестиционного проекта, предусматривающего строительство в Башкортостане завода по производству тракторов YTO мощностью 80 — 220 л.с. Планируемый объем инвестиций составит 2 млрд долларов. Проектная мощность по сборке составит 3 — 5 тысяч тракторов в год, производства — от 10 тысяч тракторов в год.

Как сообщили в Минсельхозе РБ, предприятия АПК республики смогут покупать трактора местной сборки за полцены 50% стоимости покроют субсидии.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Алексей Чернов
своих сил и средств нет что бы свой трактор собирать)))) раньше китайцы воровали технологии теперь мы у них покупаем и собираем, прекрасно
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