В Башкирии началась сборка китайских тракторов YTO
УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Чишминском филиале ГУСП на базе Чишминского филиала ГУСП «Башсельхозтехника» начали сборку тракторов фирмы YTO.
УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Чишминском филиале ГУСП на базе Чишминского филиала ГУСП «Башсельхозтехника» начали сборку тракторов фирмы YTO.
Нынешним летом в республику из Китая прибыло 6 машинокомплектов колесных тракторов. Четыре модели уже собраны и испытаны в различных условиях. Эксперты пришли к выводу, что техника по
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Как сообщили в Минсельхозе РБ, предприятия АПК республики смогут покупать трактора местной сборки за полцены 50% стоимости покроют субсидии.