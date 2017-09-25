Досрочно отопление дали в 72% социальных учреждений Казани

Источник: Аргументы и факты

По заявкам тепло подано в детские сады, школы и больницы, что составляет 72% от общего числа социальных учреждений города. Кроме того, по заявкам управляющих организаций в 225 многоквартирных домах начали включать отопление. При этом массовая подача тепла в дома не началась, поскольку температура воздуха выше 8 градусов.

«В соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, тепло в централизованной системе отопления должно подаваться потребителю при достижении температуры воздуха плюс 8 градусов в течение пяти дней. На сегодняшний день этот показатель еще не достигнут, поэтому подача тепла в массовом порядке еще не осуществлена».

Искандер Гиниятуллин отметил, что в этом году рабочие заменили более 125 километров трубопроводов и почти 16 тыс. штук отопительных приборов.

На сайте «Открытая Казань» идет прием заявок по проблемам с отоплением. С 25 сентября будет работать горячая линия по приему жалоб населения об отсутствии отопления.