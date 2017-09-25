На покупку социально значимых лекарств из бюджета выделят 540 млрд сумов

Кроме того, при необходимости Минфин выделит до конца 2017 года дополнительные бюджетные ассигнования в размере 240 млрд. сумов на закупку в социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения для государственных медицинских организаций.

Минздрав в свою очередь вложит в уставной фонд Республиканского внешнеэкономического государственного предприятия «O’zmedeksport» 3 млрд сумов за счет бюджетных ассигнований. Компания займется реализацией социально значимых лекарств и изделий медицинского назначения медицинским организациям. При этом будут применяться предельные торговые надбавки для оптовой реализации в размере 15% от покупной стоимости, для розничной реализации через социальные аптеки Минздрава — 20% от оптовой цены.