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14:16 (мск), источник: Kommersant.uz

На покупку социально значимых лекарств из бюджета выделят 540 млрд сумов

Кабинет министров принял решение выделить дополнительные средства из госбюджета на закупку социально значимых лекарств и изделий медицинского назначения.

Источник: Kommersant.uz

Правительство поручило Министерству финансов предоставить Министерству здравоохранения беспроцентную бюджетную ссуду в размере 300 млрд сумов.

Кроме того, при необходимости Минфин выделит до конца 2017 года дополнительные бюджетные ассигнования в размере 240 млрд. сумов на закупку в социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения для государственных медицинских организаций.

Минздрав в свою очередь вложит в уставной фонд Республиканского внешнеэкономического государственного предприятия «O’zmedeksport» 3 млрд сумов за счет бюджетных ассигнований. Компания займется реализацией социально значимых лекарств и изделий медицинского назначения медицинским организациям. При этом будут применяться предельные торговые надбавки для оптовой реализации в размере 15% от покупной стоимости, для розничной реализации через социальные аптеки Минздрава — 20% от оптовой цены.

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