Москва и Минск обсудили использование нацвалют в расчетах

Источник: AP 2017

Там проинформировали, что 24 сентября состоялось очередное заседание Межбанковского валютного совета центральных банков Беларуси и России. В ходе заседания стороны рассмотрели главные принципы и важнейшие параметры проектов основных направлений денежно-кредитной политики двух стран на 2018 год с учетом экономической ситуации, результатов реализации денежно-кредитной политики, динамики международных резервов и валютной ликвидности двух стран в текущем году.

«Стороны также обсудили возможности и направления дальнейшего расширения использования национальных валют во взаимных расчетах по результатам анализа валютных условий экспортно-импортных контрактов между резидентами Беларуси и России», — добавили в Нацбанке.

Как ранее сообщал Sputnik, Беларусь и Россия приступают к очередным газовым переговорам, в ходе которых стороны намерены определить порядок формирования цен на газ для Минска после 2019 года. Одним из основных вопросов переговоров является вопрос валюты расчетов и вопрос валюты, в которой формируются цены на газ для Беларуси.