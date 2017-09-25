В Татарстане заявили, что не имеют отношения к обязательствам «ВИМ-Авиа»

В Татарстане заявили, что не имеют отношения к обязательствам «ВИМ-Авиа»

что правительство Татарстана согласилось профинансировать рейсы авиакомпании «ВИМ-Авиа», не соответствует действительности, ни правительство республики, ни компания «Татнефть» не имеют отношения к обязательствам авиакомпании, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы президента Татарстана Эдуард Хайруллин.

Массовые и длительные задержки вылета рейсов авиакомпании «Вим-Авиа» начались еще летом, перевозчик объяснял это «поздним прибытием» самолетов с техобслуживания. Сейчас задержки достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. Проверку начали прокуратура и следственное управление СК на транспорте.

В минувшие выходные в СМИ появилась информация со ссылкой на осведомленные источники в авиаторами, что компания «Татнефть», правительство Татарстана и банк «Зенит» согласились профинансировать рейсы авиакомпании, выполняемые до полудня понедельника.

«Ни правительство Татарстана, ни “Татнефть” отношения к авиакомпании “ВИМ-Авиа” и ее обязательствам не имеют», — сказал Хайруллин.