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12:16 (мск), источник: РИА Новости

В Татарстане заявили, что не имеют отношения к обязательствам «ВИМ-Авиа»

что правительство Татарстана согласилось профинансировать рейсы авиакомпании «ВИМ-Авиа», не соответствует действительности, ни правительство республики, ни компания «Татнефть» не имеют отношения к обязательствам авиакомпании, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы президента Татарстана Эдуард Хайруллин.

Массовые и длительные задержки вылета рейсов авиакомпании «Вим-Авиа» начались еще летом, перевозчик объяснял это «поздним прибытием» самолетов с техобслуживания. Сейчас задержки достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. Проверку начали прокуратура и следственное управление СК на транспорте.

В минувшие выходные в СМИ появилась информация со ссылкой на осведомленные источники в авиаторами, что компания «Татнефть», правительство Татарстана и банк «Зенит» согласились профинансировать рейсы авиакомпании, выполняемые до полудня понедельника.

«Ни правительство Татарстана, ни “Татнефть” отношения к авиакомпании “ВИМ-Авиа” и ее обязательствам не имеют», — сказал Хайруллин.

КАЗАНЬ, 25 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Информация о том, что правительство Татарстана согласилось профинансировать рейсы авиакомпании «ВИМ-Авиа», не соответствует действительности, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Эдуард Хайруллин, подчеркнув, что ни правительство региона, ни компания «Татнефть» не имеют отношения к обязательствам авиакомпании.

Источник: РИА Новости

Массовые и длительные задержки вылета рейсов авиакомпании «Вим-Авиа» начались еще летом, перевозчик объяснял это «поздним прибытием» самолетов с техобслуживания. Сейчас задержки достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. Проверку начали прокуратура и следственное управление СК на транспорте.

В минувшие выходные в СМИ появилась информация со ссылкой на осведомленные источники, что компания «Татнефть», правительство Татарстана и банк «Зенит» согласились профинансировать рейсы авиакомпании, выполняемые до полудня понедельника. Ранее Минтранс поручил Росавиации определить авиакомпании, ответственные за перевозку пассажиров «Вим-Авиа», в случае приостановки ее деятельности.

«Ни правительство Татарстана, ни “Татнефть” отношения к авиакомпании “ВИМ-Авиа” и ее обязательствам не имеют», — сказал Хайруллин.

«Мы, как поставщики топлива, являемся одними из кредиторов, но не больше», — заявили РИА Новости в пресс-службе«Татнефти».

«Вим-Авиа» за январь-август 2017 года увеличила перевозку пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31,4%, до 1,83 миллиона человек (10-е место среди российских авиакомпаний по объему пассажиропотока).

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