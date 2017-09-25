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12:42 (мск), источник: Uzdaily.uz

Новости Узбекистана появились в ленте Mail.Ru

На главной странице портала Mail.Ru появился блок с новостями о событиях в Узбекистане; кроме того, на сайте Новостей Mail.Ru отображаются локальные новостные сводки.

Теперь жители страны смогут узнавать о всех самых важных событиях на одной площадке. Запуск локализованных новостей состоялся по инициативе и при активной поддержке рекламного агентства Digital Panda.

После локализации новостей Узбекистана все местные пользователи могут найти самые свежие и актуальные новости страны на главной странице портала Mail.Ru и на сайте Новостей Mail.Ru.

Ресурс автоматически определит, где находится пользователь, и покажет подборку местных новостей. Читать сводки можно как в десктопной и мобильной версии сайта, так и в приложениях Новостей Mail.Ru для iOS и Android.

Подборка актуальных новостей формируется из сообщений партнеров — наиболее популярных и достоверных источников: медиа и информационных агентств, работающих на информационном рынке Узбекистана.

Рекламное агентство Digital Panda является официальным представителем Mail.Ru Group в Узбекистане. В портфель услуг компании входит создание стратегий продвижения, медиапланирование, комплексное размещение, разработка и реализация креативных рекламных концепций.

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