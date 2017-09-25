Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Паника в штабе Меркель: цена победы оказалась слишком высокой
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Трамп обратился к Порошенко с призывом
В десятках российских кафе "Кофе Хауз" найдены нарушения
В РФ осудили женщину за похищение ребенка, которого оставила мать
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
СМИ: Путин до смерти напугал Киев
СМИ: помощница рассказала о здоровье Задорнова
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
"Русская Кардашьян" показала формы в купальнике на подиуме
"Безумный Макс": СМИ об атаке Сирии на боевиков
35-летняя Вера Брежнева кардинально сменила имидж (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл впервые вместе вышли в свет
Эксперт о Порошенко на Генассамблее ООН: Полная потеря реальности
"Слон и моська": СМИ о военной технике РФ и НАТО
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
14События недели в фотографиях
12:40 (мск), источник: Фонтанка

Петербургские автозаводы за восемь месяцев выпустили более 220 тысяч машин

Петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 221 800 легковых автомобилей за первые восемь месяцев 2017 года. Это на 27% больше показателя за аналогичный период прошлого года, посчитали эксперты агентства «Auto-Dealer-Спб».

Как следует из исследования, опубликованного 25 сентября, в августе предприятия произвели 30 600 машин. Это второй по величине результат по итогам одного месяца в этом году после марта, когда было выпущено 31 700 автомобилей.

Однако темпы роста производства машин заметно снизились.

По сравнению с августом прошлого года конвейер разогнался всего на 8%. Наряду с февралем, это самый маленький показатель за один месяц в нынешнем году. На результатах августа отразился коллективный отпуск заводов Toyota и Nissan.

По прогнозу «Auto-Dealer-Спб», по итогам всего 2017 года петербургские автозаводы увеличат выпуск на 25%.

Сейчас в Северной столице производится девять моделей автомобилей — Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Pathfinder, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Петербургу сносят башни
Пришло ли время платить за «Бинбанк»
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
Выборы в Германии: провальная победа Ангелы Меркель
ГП заявила о «бездействии» Росавиации в ситуации с «ВИМ-Авиа»
В Курской области в ДТП погибли пять человек
СМИ узнали о возможной серии отставок губернаторов
Названы самые криминальные регионы России
Началось голосование о независимости Иракского Курдистана
Спорт
Черчесов назвал список игроков на матчи с Южной Кореей и Ираном Тренерский штаб национальной команды России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам
Авто
Жилет станет обязательным для водителей Российские власти хотят заставить водителей носить светоотражающие жилеты при остановке вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях плохой видимости
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно» Автор и ведущий программы «На самом деле» рассказал, как работает полиграф на программе, можно ли соврать во время шоу, а также о своем отношении к переходу Андрея Малахова на другой канал
Недвижимость
Как вдохнуть жизнь в старую квартиру: проект в Москве
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
Стало известно о компенсации магазинам в сносимых домах
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Леди
В моду вошли безумные женские носки (фото) Забавные носки — отличный и не очень дорогой способ поднять себе настроение
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь