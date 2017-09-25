Петербургские автозаводы за восемь месяцев выпустили более 220 тысяч машин

Как следует из исследования, опубликованного 25 сентября, в августе предприятия произвели 30 600 машин. Это второй по величине результат по итогам одного месяца в этом году после марта, когда было выпущено 31 700 автомобилей.

Однако темпы роста производства машин заметно снизились.

По сравнению с августом прошлого года конвейер разогнался всего на 8%. Наряду с февралем, это самый маленький показатель за один месяц в нынешнем году. На результатах августа отразился коллективный отпуск заводов Toyota и Nissan.

По прогнозу «Auto-Dealer-Спб», по итогам всего 2017 года петербургские автозаводы увеличат выпуск на 25%.