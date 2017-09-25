Минфин Башкирии сообщил данные об исполнении бюджета

Доходы составили составило 124,33 млрд рублей или 97% к аналогичному периоду 2016 года. Из них налоговые и неналоговые доходы составили 101, 5 млрд рублей или 69% к годовому плану (при норме в 66,7%). Эта статья доходов уменьшилась по сравнению с прошлогодними поступлениями на 4,1 млрд, или на 4%.

Основными источниками доходов являются: налог на доходы физических лиц — 30, 2 млрд рублей (почти 30% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов), налог на прибыль организаций — 30 млрд (29,6%), акцизы — 13,5 млрд (13,2%), налоги на имущество — 11,5 млрд (11,4%), налоги на совокупный доход — 5,2 млрд рублей (5,2%).

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили 5,76 млрд рублей или 5,7% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов. Безвозмездные поступления составили 22,8 млрд рублей или 18,4% от общей суммы доходов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 208,5 млн рублей или на 0,9%.

Расходы консолидированного бюджета республики в январе-августе 2017 года профинансированы в объеме 111,8 млрд рублей — рост на 0,1%. Выполнение годового плана составило 56,9%. В отраслевой структуре расходов наибольший удельный вес занимает социальная сфера — 77% всех расходов или 86,2 млрд рублей.

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и другим организациям составили 57,8 млрд рублей или около 52% от общей суммы расходов. Пособия, доплаты к пенсиям, страховые взносы на ОМС неработающего населения, иные социальные выплаты) — 26,5 млрд рублей или почти 24%.