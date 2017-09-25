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17:48 (мск), источник: АиФ Калининград

Из-за ремонта моста в конце Киевской изменится схема движения автобусов

Путепровод в конце улицы Киевской закроют на ремонт с 27 сентября. Об этом автомобилистов предупреждают в пресс-службе городской администрации.

Движение автомобилей будет прекращено на участке от улицы Фабричной до улицы Садовой до 20 ноября. Автолюбителям рекомендуют объезжать закрытый участок дороги по ул. Камской, ул. Большой Окружной и ул. Печатной или по ул. А. Суворова.

Из-за ремонта изменится схема движения нескольких маршрутов общественного транспорта:

Автобусные маршруты № 10, 16, 19, 34, 72, 87 направят по ул. П. Морозова, ул. Печатной, ул. Большой Окружной, ул. Камской и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении по тому же маршруту. Автобус № 20 поедет по ул. Киевской, ул. П. Морозова, ул. Печатной ул. Большой Окружной и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении по тому же маршруту. Автобусный маршрут № 49 направят по ул. Транспортной, ул. А. Суворова, ул. Железнодорожной, пл. Калинина и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении по тому же маршруту.

Отметим, что пешеходное движение по путепроводу сохранят на весь срок ремонта. ​

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