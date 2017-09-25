Из-за ремонта моста в конце Киевской изменится схема движения автобусов

Движение автомобилей будет прекращено на участке от улицы Фабричной до улицы Садовой до 20 ноября. Автолюбителям рекомендуют объезжать закрытый участок дороги по ул. Камской, ул. Большой Окружной и ул. Печатной или по ул. А. Суворова.

Автобусные маршруты № 10, 16, 19, 34, 72, 87 направят по ул. П. Морозова, ул. Печатной, ул. Большой Окружной, ул. Камской и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении по тому же маршруту. Автобус № 20 поедет по ул. Киевской, ул. П. Морозова, ул. Печатной ул. Большой Окружной и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении по тому же маршруту. Автобусный маршрут № 49 направят по ул. Транспортной, ул. А. Суворова, ул. Железнодорожной, пл. Калинина и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении по тому же маршруту.