Генпрокуратура заявила о «бездействии» Росавиации в ситуации с «ВИМ-Авиа»

Генеральная прокуратура внесла представление об устранении нарушений воздушного законодательства руководителю Росавиации
Также ведомство требует от Росавиации дать оценку соответствия авиакомпании «ВИМ Авиа» сертификационным требованиям.
В сентябре авиакомпания начала вновь задерживать рейсы. Так, с вечера 22 по 23 сентября были задержаны 14 рейсов как по России, так и по международным направлениям, среди них Дубай, Энфида, Льеж, Анталья, Салоники, Римини, Ереван. Росавиация тогда заявила, что задержки связаны с ее «не урегулированной» задолженностью перед
Как заявили в Генпрокуратуре, с января по август 2017 года «ВИМ-Авиа» выполнила 1 020 рейсов с задержкой свыше 2 часов, что составляет около 12% от общего количества. При этом еще 209 рейсов было задержано более чем на 6 часов, передает «РИА Новости».
Кроме того, в отношении авиакомпании «ВИМ-Авиа» и ее руководителя Александра Кочнева были возбуждены административные дела
В понедельник газета «Ведомости» написала, что базовый аэропорт перевозчика — Домодедово — отказался обслуживать компанию в долг и заправлять ее самолеты топливом
Источник РБК в Росавиации говорил, что на выходных самолеты авиакомпании обслуживались после предоставлений гарантий со стороны правительства Татарстана, где компания зарегистрирована. Но власти Татарстана в понедельник, 25 сентября, эту информацию опровергли.
Ситуацией вокруг «ВИМ-Авиа» уже заинтересовался Следственный комитет, глава ведомства Александр Бастрыкин поручал провести проверку.