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13:08 (мск), источник: Om1.ru

Американских куриц пытались завезти в Омск через Казахстан

За 2017 год — это уже 19-я попытка ввезти «санкционный» продукт.


Вчера, 24 сентября, в ППУ «Русско-Полянский» пограничники и специалисты Россельхознадзора задержали автомобиль, который следовал из Республики Казахстан. Во время осмотра установлено, что водитель пытался незаконно ввезти в Омск 15 килограмм мяса птицы американского производства.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области:

— Согласно Указу Президента Российской Федерации от 06.08.2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» ввоз и оборот данного товара на территории нашей страны запрещен.

Водитель привлечен к административной ответственности, а мясо уничтожено. Отметим, что с начала 2017 года — это уже 19-я попытка ввоза «санкционного» товара. Специалисты омского Россельхознадзора уничтожили 315 килограмм мяса.

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