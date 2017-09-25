Американских куриц пытались завезти в Омск через Казахстан
За 2017 год — это уже 19-я попытка ввезти «санкционный» продукт.
За 2017 год — это уже 19-я попытка ввезти «санкционный» продукт.
Вчера, 24 сентября, в ППУ «Русско-Полянский» пограничники и специалисты Россельхознадзора задержали автомобиль, который следовал из Республики Казахстан. Во время осмотра установлено, что водитель пытался незаконно ввезти в Омск 15 килограмм мяса птицы американского производства.
Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области:
— Согласно Указу Президента Российской Федерации от
Водитель привлечен к административной ответственности, а мясо уничтожено. Отметим, что с начала 2017 года — это уже 19-я попытка ввоза «санкционного» товара. Специалисты омского Россельхознадзора уничтожили 315 килограмм мяса.