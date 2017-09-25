Предприятия Прикамья прошли стажировку в Казани

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В состав делегации вошли представители краевого Минпромторга, регионального фонда развития промышленности Пермского края, а также промышленных предприятий региона: ООО «Инкаб», АО «Новые Фитинговые Технологии», АО «Медисорб».

Представители федерального Минпромторга рассказали о продолжении инвестиционных проектов в отраслях промышленности в 2018 году. Также было отмечено, что сейчас рассматривается выделение дополнительных средств на поддержку сельхозмашиностроения в этом году.

«В ходе стажировки прошли переговоры между чайковским предприятием “Новые Фитинговые Технологии” и группой компаний “ТАИФ” по вопросам сотрудничества при реализации инвестиционных проектов. Была достигнута договорённость о продолжении диалога о поставках продукции чайковской компании», пояснили в краевой администрации.