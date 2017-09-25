В Алматы выявили цех по изготовлению поддельных iPhone

Лица, которые изготавливали и продавали контрафакт частным лицам из других регионов Казахстана, в том числе и в торговом доме «ЦУМ» Алматы, были задержаны.
В цехе было обнаружено более 30 штук готовой продукции марки iPhone разных моделей.
«Отличить контрафактную продукцию от оригинала без вскрытия невозможно, так как при сборке использовалась “оригинальная” материнская плата, а другие части телефона собирались из дешёвых поддельных комплектующих. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РК — незаконное использование чужого товарного знака. После предварительного расследования оно будет направлено в судебные органы», — сообщили в Управлении разъяснительной работы ДГД по Алматы.
В эти дни органы государственных доходов по Алматы проводят в городе акцию по борьбе с «теневой экономикой», нацеленную на вовлечение общественности к работе по противодействию фактам проявления теневой экономики.