В Алматы выявили цех по изготовлению поддельных iPhone

Источник: AP 2017

Лица, которые изготавливали и продавали контрафакт частным лицам из других регионов Казахстана, в том числе и в торговом доме «ЦУМ» Алматы, были задержаны.

В цехе было обнаружено более 30 штук готовой продукции марки iPhone разных моделей.

«Отличить контрафактную продукцию от оригинала без вскрытия невозможно, так как при сборке использовалась “оригинальная” материнская плата, а другие части телефона собирались из дешёвых поддельных комплектующих. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РК — незаконное использование чужого товарного знака. После предварительного расследования оно будет направлено в судебные органы», — сообщили в Управлении разъяснительной работы ДГД по Алматы.