Еще в двух районах Омской области отменили карантин по африканской чуме

Источник: РИА "Новости"

Указом губернатора Омской области Виктора Назарова в четверг, 21 сентября был отменен карантин по африканской чуме свиней еще в двух районах.

С 22 сентября больше не будут уничтожать «пятачков» в Тюкалинском, и Исилькульском районах, и в деревне Гуровка.

Отметим, что первый случай заболевания африканской чумой был зарегистрирован 13 июля. За время распространения инфекции были уничтожены больше 15 тысяч голов свиней.