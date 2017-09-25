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13:39 (мск), источник: Om1.ru

Еще в двух районах Омской области отменили карантин по африканской чуме

В зоне заражения остаются три района.

Источник: РИА "Новости"

Указом губернатора Омской области Виктора Назарова в четверг, 21 сентября был отменен карантин по африканской чуме свиней еще в двух районах.

С 22 сентября больше не будут уничтожать «пятачков» в Тюкалинском, и Исилькульском районах, и в деревне Гуровка.

Отметим, что первый случай заболевания африканской чумой был зарегистрирован 13 июля. За время распространения инфекции были уничтожены больше 15 тысяч голов свиней.

Сейчас карантин действует в трех районах Омской области: Любинском, Тюкалинском и Шербакульском.

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