Еще в двух районах Омской области отменили карантин по африканской чуме
В зоне заражения остаются три района.
В зоне заражения остаются три района.
Указом губернатора Омской области Виктора Назарова в четверг, 21 сентября был отменен карантин по африканской чуме свиней еще в двух районах.
С 22 сентября больше не будут уничтожать «пятачков» в Тюкалинском, и Исилькульском районах, и в деревне Гуровка.
Отметим, что первый случай заболевания африканской чумой был зарегистрирован 13 июля. За время распространения инфекции были уничтожены больше 15 тысяч голов свиней.
Сейчас карантин действует в трех районах Омской области: Любинском, Тюкалинском и Шербакульском.