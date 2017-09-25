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16:40 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Сколько дорог отремонтируют в Ростове-на-Дону в 2017 году?

Последние три года в донской столице ремонтируют порядка одного миллиона квадратных километров дорожного полотна.

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ростове-на-Дону утверждена программа, в которую на 2017 года включено 83 дорожных объекта общей протяжённостью 12,4 километра, площадью один миллион 548 тысяч квадратных метров.

На реализацию программы потратят два миллиарда рублей.

Все работы в рамках программы дорожники должны завершить к 20 октября.

Всего же в 2017 году на строительство, реконструкцию, капремонт и содержание дорог Ростова предусмотрено 5 миллиардов 125 миллионов рублей.

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