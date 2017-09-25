Сколько дорог отремонтируют в Ростове-на-Дону в 2017 году?
Последние три года в донской столице ремонтируют порядка одного миллиона квадратных километров дорожного полотна.
Последние три года в донской столице ремонтируют порядка одного миллиона квадратных километров дорожного полотна.
В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в
На реализацию программы потратят два миллиарда рублей.
Все работы в рамках программы дорожники должны завершить к 20 октября.
Всего же в 2017 году на строительство, реконструкцию, капремонт и содержание дорог Ростова предусмотрено 5 миллиардов 125 миллионов рублей.