Сколько дорог отремонтируют в Ростове-на-Дону в 2017 году?

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ростове-на-Дону утверждена программа, в которую на 2017 года включено 83 дорожных объекта общей протяжённостью 12,4 километра, площадью один миллион 548 тысяч квадратных метров.

На реализацию программы потратят два миллиарда рублей.

Все работы в рамках программы дорожники должны завершить к 20 октября.