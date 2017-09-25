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13:33 (мск), источник: Informburo.kz

Главу отделения Qazkom в Астане уволили после скандала с выброшенными документами клиентов

В Астане документы, принадлежащие клиентам банка Qazkom, выбросили в мусорные контейнеры. Об этом сообщил местный житель в Facebook, случайно обнаруживший три бесхозные коробки возле мусорных контейнеров.

«Сегодня увидел, как в отделении Казкоммерцбанка г. Астана по ул. Куйши Дина, 31 уничтожают архивы документов своих клиентов за 2016 год. Коробки с документами просто сложили у мусорных контейнеров, а там договора, копии удостоверений личности. Где сохранность личных данных клиентов?! Ведь такие документы должны храниться в архивах банка либо уничтожаться через шредер», — написал на своей странице Тимур Асылханов.

Автор ролика просмотрел часть документов банка, оказавшихся возле мусорных баков. Он пролистал договоры банковских займов, кредитные истории, документы за 2016 год с указаниями задолженностей и фамилий клиентов.

В пресс-службе Qazkom назвали этот случай единичным и обусловленным человеческим фактором. Руководителя отделения банка уволили.

«В банке действуют специальные правила хранения и утилизации таких документов, исключающие доступ к ним посторонних лиц. Сейчас коробка с архивными документами уже возвращена в банк и передана на уничтожение. Проводится служебное расследование. Руководитель отделения уволен, сотрудники, виновные в халатности, понесут ответственность, согласно внутренним нормативам банка и законодательству РК», — говорится в официальном сообщении.

Банк приносит извинения своим клиентам и просит не делать негативных выводов из этого инцидента. Банк усилит меры по сохранности и защите всех конфиденциальных данных своих контрагентов.

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