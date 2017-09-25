Ленобласть рассчитывает на бездефицитный бюджет по итогам 2017 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области по итогам 2017 года планируют выйти на бездефицитный бюджет, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе правительства региона.

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В действующей редакции областного бюджета предусмотрен «технический» дефицит бюджета, который по факту равен нулю и будет полностью покрыт за счет средств, образовавшихся на счетах региона по итогам прошлого года. Пресс-служба правительства Ленинградской области

По данным областного комитета финансов, доходная часть бюджета 2017 года с учетом корректировок утверждена на уровне 97,9 млрд руб., расходы доведены до 114,3 млрд рублей. По состоянию на 1 сентября в исполнении консолидированного бюджета Ленобласти за 2017 год зафиксирован профицит.

С учетом того, что на протяжении последних лет Ленинградская область добивалась профицита, регион находится на правильном пути, не только снизив долговую нагрузку, но и полностью выполняя свои социальные обязательства. Александр Дрозденко Губернатор Ленобласти

Прошлый год Ленинградская область завершила с профицитом. По данным комитета финансов региона, доходы консолидированного бюджета 2016 года составили 136,9 млрд руб., расходы — 133,8 млрд рублей.

Профицит по итогам 2016 года превысил 2,8 млрд рублей при плановом дефиците около 19,6 млрд рублей.

Как уйти от дефицита

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Чтобы уйти от дефицита, власти региона ведут работу по привлечению новых налогоплательщиков и инвесторов. Особое внимание уделяется дальнейшему снижению долговой нагрузки на бюджет, которая на протяжении последних лет остается в числе наименьших по стране.

«Я убежден в том, что каждый бюджетный рубль должен приносить максимальную отдачу. Неслучайно я ставлю задачу перед профильными комитетами по возможности расходовать средства равномерно в течение всего финансового года. И, конечно, увеличивая расходы, нужно находить дополнительные возможности для формирования доходной части бюджета», — подчеркнул губернатор.

С этой целью мы ищем варианты привлечения новых налогоплательщиков и инвесторов, а также работаем над сокращением недоимки по начисленным налогам. Александр Дрозденко Губернатор Ленобласти

В пресс-службе отметили, что прогнозы по итогам года еще могут корректироваться, поскольку «основные крупные расходы Ленинградской области, как и в большинстве российских регионов, производятся в конце года (завершение строительных и дорожных работ, проведение расчетов с поставщиками и подрядчиками и т. д. — прим. ТАСС)».

В проекте областного бюджета на 2018 год предусмотрены доходы в объеме 100,1 млрд рублей; предполагаемые расходы — 105,9 млрд рублей.