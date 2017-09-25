Опубликована схема движения временного автобуса до Макаровского моста

Источник: УралИнформБюро

Временный автобусный маршрут № 7 «Драмтеатр — Площадь Коммунаров» будет действовать до 20 октября 2017 года — на протяжении всего периода закрытия трамвайного движения по улице Челюскинцев. Посадка и высадка пассажиров будет производиться на трамвайных остановках.

Маршрут ходит с 06.00 до 22.30 от Драмтеатра, и с 06.11 до 22.41 от площади Коммунаров. Интервал движения составляет 11 минут, сообщили «Уралинформбюро» в ЕМУП МОАП.