Прокуроры проводят серию обысков в ресторанах и кафе столицы
Обыски по десяткам адресов проводят в столице сотрудники ПБОПОД и НИР по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Обыски по десяткам адресов проводят в столице сотрудники ПБОПОД и НИР по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Рейды проводятся в том числе в кафе «Taxi Blues» сектора Ботаника.
Среди подозреваемых — бывшие сотрудники налоговой инспекции и предприниматели.
За последние два года они не задекларировали более 18 миллионов леев доходов и не выплатили в бюджет почти 6 миллионов леев налогов.