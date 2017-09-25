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13:54 (мск), источник: Publika.md

Прокуроры проводят серию обысков в ресторанах и кафе столицы

Обыски по десяткам адресов проводят в столице сотрудники ПБОПОД и НИР по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Источник: Publika.md

Рейды проводятся в том числе в кафе «Taxi Blues» сектора Ботаника.

Среди подозреваемых — бывшие сотрудники налоговой инспекции и предприниматели.

За последние два года они не задекларировали более 18 миллионов леев доходов и не выплатили в бюджет почти 6 миллионов леев налогов.

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