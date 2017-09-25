Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Возмущенная Поплавская напала на оголившуюся Бузову после премии
Свекла оказалась суперфудом
Водителей в России хотят обязать одевать светоотражающую одежду
Миллиардер РФ объявлен персоной нон-грата при дворце князя Монако
39-летняя Амаль Клуни в красном костюме затмила всех (фото)
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Бузова удивила всех в прозрачном комбинезоне на премии - СМИ
"Слон и моська": СМИ о военной технике РФ и НАТО
35-летняя Вера Брежнева кардинально сменила имидж (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл впервые вместе вышли в свет
ВДВ сошлись в противостоянии с «боевиками» на учениях - кадры
"Слон и моська": СМИ о военной технике РФ и НАТО
СМИ: тело убитого хоккеиста пролежало в квартире 1,5 месяца
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Лучшие снимки Cassini
14:06 (мск), источник: VN.ru

У новосибирцев не получается копить деньги

Большинство россиян, в том числе и жителей Новосибирска, не имеют никаких накоплений. По данным ВЦИОМ, сбережения есть только у трети граждан, а самый надежный способ сохранить их — купить недвижимость.

ВЦИОМ выяснил, сколько денег нужно россиянам для счастья. Оптимальным для безбедной жизни большинство опрошенных назвали доход в 105 тысяч рублей, пишут «Известия». При этом 8% назвать точную цифру затруднились, а 3% считают, что «не в деньгах счастье».

По-прежнему лучшим способом вложения денег считается покупка недвижимости — так полагают 46% россиян. Еще 14% готовы вложиться в золото и драгоценности, 7% купили бы акции предприятий, 5% инвестировали бы в пенсионные фонды. Сохранить накопленные сбережения в виде денег и открыть счет в банке готовы 29% опрошенных, из них 17% полагают, что хранить их нужно в рублях, а 10% предпочитают валюту.

Впрочем, у большинства россиян — 63% — накоплений, как таковых, нет. Сумели отложить некоторую сумму только 36%. Из них 74% держат деньги в банке и 22% — при себе.

Сбережениями россияне считают сумму от 398 тысяч рублей. И это на 64% больше, чем в 2013 году, тогда накопления составляли 243 тысячи рублей. 32% опрошенных смогли бы прожить на накопления больше года, 22% продержались бы два-три месяца, 5% — месяц, 2% — две-три недели, 29% — не смогли бы прожить без работы ни дня. Остальные затруднились с ответом.

«Если раньше, лишившись доходов, человек вынужден был продолжать покупать продукты в магазине средней ценовой категории просто потому, что ничего другого рядом нет, то за последние пару лет таких магазинов стало меньше — их место заняли супермаркеты низкой ценовой категории. И люди поняли, как с теми же деньгами протянуть дольше», — пояснил ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб.

Ранее Новосибирскстат сообщал, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в Новосибирской области в январе-июне 2017 года составила 32499 рублей. Самые высокие зарплаты в Новосибирской области зафиксированы в финансовой и страховой сферах — в среднем 59015 рублей. Меньше всего получают новосибирцы, работающие в гостиничном бизнесе и общепите — в среднем 17182 рубля.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Догситтера за 30 тысяч рублей ищут в Новосибирске
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
Выборы в Германии: провальная победа Ангелы Меркель
ГП заявила о «бездействии» Росавиации в ситуации с «ВИМ-Авиа»
В Курской области в ДТП погибли пять человек
Путин отправил в отставку губернатора Самарской области
Госдума подготовит правила общения человека с роботами
Названы страны, легче всех выдающие россиянам шенгенскую визу
Спорт
Черчесов назвал список игроков на матчи с Южной Кореей и Ираном Тренерский штаб национальной команды России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам
Авто
Жилет станет обязательным для водителей Российские власти хотят заставить водителей носить светоотражающие жилеты при остановке вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях плохой видимости
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно» Автор и ведущий программы «На самом деле» рассказал, как работает полиграф на программе, можно ли соврать во время шоу, а также о своем отношении к переходу Андрея Малахова на другой канал
Недвижимость
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
3 варианта планировки кухни в типовой однушке
Москвичи продолжают проситься в реновацию
Новостройки в Москве начали дорожать
Леди
В моду вошли безумные женские носки (фото) Забавные носки — отличный и не очень дорогой способ поднять себе настроение
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь