У новосибирцев не получается копить деньги
Большинство россиян, в том числе и жителей Новосибирска, не имеют никаких накоплений. По данным ВЦИОМ, сбережения есть только у трети граждан, а самый надежный способ сохранить их — купить недвижимость.
Большинство россиян, в том числе и жителей Новосибирска, не имеют никаких накоплений. По данным ВЦИОМ, сбережения есть только у трети граждан, а самый надежный способ сохранить их — купить недвижимость.
ВЦИОМ выяснил, сколько денег нужно россиянам для счастья. Оптимальным для безбедной жизни большинство опрошенных назвали доход в 105 тысяч рублей, пишут «Известия». При этом 8% назвать точную цифру затруднились, а 3% считают, что «не в деньгах счастье».
Впрочем, у большинства россиян — 63% — накоплений, как таковых, нет. Сумели отложить некоторую сумму только 36%. Из них 74% держат деньги в банке и 22% — при себе.
Сбережениями россияне считают сумму от 398 тысяч рублей. И это на 64% больше, чем в 2013 году, тогда накопления составляли 243 тысячи рублей. 32% опрошенных смогли бы прожить на накопления больше года, 22% продержались бы
«Если раньше, лишившись доходов, человек вынужден был продолжать покупать продукты в магазине средней ценовой категории просто потому, что ничего другого рядом нет, то за последние пару лет таких магазинов стало меньше — их место заняли супермаркеты низкой ценовой категории. И люди поняли, как с теми же деньгами протянуть дольше», — пояснил ведущий
Ранее Новосибирскстат сообщал, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в Новосибирской области в