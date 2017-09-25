У новосибирцев не получается копить деньги

ВЦИОМ выяснил, сколько денег нужно россиянам для счастья. Оптимальным для безбедной жизни большинство опрошенных назвали доход в 105 тысяч рублей, пишут «Известия». При этом 8% назвать точную цифру затруднились, а 3% считают, что «не в деньгах счастье».

По-прежнему лучшим способом вложения денег считается покупка недвижимости — так полагают 46% россиян. Еще 14% готовы вложиться в золото и драгоценности, 7% купили бы акции предприятий, 5% инвестировали бы в пенсионные фонды. Сохранить накопленные сбережения в виде денег и открыть счет в банке готовы 29% опрошенных, из них 17% полагают, что хранить их нужно в рублях, а 10% предпочитают валюту.

Впрочем, у большинства россиян — 63% — накоплений, как таковых, нет. Сумели отложить некоторую сумму только 36%. Из них 74% держат деньги в банке и 22% — при себе.

Сбережениями россияне считают сумму от 398 тысяч рублей. И это на 64% больше, чем в 2013 году, тогда накопления составляли 243 тысячи рублей. 32% опрошенных смогли бы прожить на накопления больше года, 22% продержались бы два-три месяца, 5% — месяц, 2% — две-три недели, 29% — не смогли бы прожить без работы ни дня. Остальные затруднились с ответом.

«Если раньше, лишившись доходов, человек вынужден был продолжать покупать продукты в магазине средней ценовой категории просто потому, что ничего другого рядом нет, то за последние пару лет таких магазинов стало меньше — их место заняли супермаркеты низкой ценовой категории. И люди поняли, как с теми же деньгами протянуть дольше», — пояснил ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб.