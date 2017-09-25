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14:21 (мск), источник: Newslab.ru

Доходы бюджета Красноярска вырастут на 328 млн рублей

Как и прежде, городской бюджет ориентирован на реализацию важных государственных приоритетов и задач.

В красноярский Горсовет внесен проект решения об изменении бюджета города на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов, сообщили в пресс-службе мэрии. Как и прежде, городской бюджет ориентирован на реализацию важных государственных приоритетов и задач.

Дополнительные средства предусмотрены на мероприятия по подготовке к Универсиаде 2019 года. Порядка 270 млн рублей предусмотрено на заработную плату работникам бюджетной сферы. В основном это связано с увеличением размеров минимальной заработной платы, а также размеров оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей, работников учреждений культуры и социальных работников в рамках реализации «майских указов» президента РФ.

Кроме того, дополнительные средства направляются на ремонт и оснащение учреждений социальной сферы и софинансирование государственных программ. На решение вопроса по созданию дополнительных мест для школьников в плановом периоде предусматривается около 250 млн рублей.

Как отметила заместитель главы города — руководитель департамента финансов Ирина Хаснутдинова, дополнительные средства для этих задач были изысканы в основном за счёт собственных доходов бюджета города.

В текущем году наблюдается оздоровление сектора экономики: замедляются темпы роста инфляции, растут объёмы отгруженной продукции, потребительский спрос на товары и услуги, что приводит к увеличению налоговых поступлений в бюджет города, отметили в пресс-службе.

Кроме того, активно ведётся работа по увеличению неналоговых поступлений за счёт включения дополнительных объектов в прогнозный план приватизации.

С учётом всех факторов, собственные доходы при корректировке бюджета прирастают в 2017 году более чем на 328 млн рублей. Кроме того, на дополнительные расходы направлена экономия, в том числе по расходам на обслуживание муниципального долга. Этому способствовала системная работа по замещению действующих кредитов города заимствованиями с более дешёвой процентной ставкой.

Также в проекте решения закрепляются результаты очередного этапа работы по привлечению финансовой помощи из вышестоящих бюджетов. В трёхлетнем периоде — порядка 500 млн рублей. Как пояснили в городской администрации, эти меры позволяют решать важные для города вопросы без увеличения объёма муниципального долга.

С учётом указанных изменений параметры бюджета города в 2017 году следующие:

доходы — 29,1 млрд рублей; расходы — 29,7 млрд рублей.

Дефицит бюджета города остаётся без изменений.

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