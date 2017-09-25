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14:24 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге до «Университетского» запустили еще один автобус

№ 25.

Источник: УралИнформБюро

С 25 сентября 2017 года Муниципальное объединение автобусных предприятий Екатеринбурга запустило до технопарка «Университетский» еще один автобус.

«Для улучшения транспортного обслуживания пассажиров на маршруте № 25 «Радиоколледж — СТЦ МЕГА — Высоцкого», вводятся дополнительны рейсы с продлением до технопарка «Университетский», — сообщили «Уралинформбюро» в ЕМУП МОАП.

От «Радиоколледжа» автобус будет отправляться с 07.05 до 18.12, от «Университетского» — с 08.02 до 19.05.

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