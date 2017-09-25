В Екатеринбурге до «Университетского» запустили еще один автобус
№ 25.
№ 25.
С 25 сентября 2017 года Муниципальное объединение автобусных предприятий Екатеринбурга запустило до технопарка «Университетский» еще один автобус.
«Для улучшения транспортного обслуживания пассажиров на маршруте № 25 «Радиоколледж — СТЦ МЕГА — Высоцкого», вводятся дополнительны рейсы с продлением до технопарка «Университетский», — сообщили «Уралинформбюро» в ЕМУП МОАП.
От «Радиоколледжа» автобус будет отправляться с 07.05 до 18.12, от «Университетского» — с 08.02 до 19.05.