В Омске водителям новых автобусов обещают зарплату в 27 тысяч
30 ПАЗов появятся до конца года.
30 ПАЗов появятся до конца года.
В Омске срочно набирают водителей и кондукторов на 30 новых ПАЗов, приобретенных в лизинг департаментом транспорта.
Машины появятся в конце года в ПАТП-7 и ПАТП-8 Омска. К водителям предъявляют повышенные требования, одно из которых — отсутствие ДТП за последние два года.
— Для работы на новых автобусах предприятиями объявлен набор кондукторов и водителей автобусов категории «Д» с опытом работы не менее трех лет, не допускавших
При этом водителям обещают 27 тысяч рублей, а кондукторам — 12 тысяч рублей. Заявления принимают до 10 октября.
Напомним, что сейчас в Омске разрабатывают новую транспортную схему.