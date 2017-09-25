В Омске водителям новых автобусов обещают зарплату в 27 тысяч

В Омске срочно набирают водителей и кондукторов на 30 новых ПАЗов, приобретенных в лизинг департаментом транспорта.

Машины появятся в конце года в ПАТП-7 и ПАТП-8 Омска. К водителям предъявляют повышенные требования, одно из которых — отсутствие ДТП за последние два года.

— Для работы на новых автобусах предприятиями объявлен набор кондукторов и водителей автобусов категории «Д» с опытом работы не менее трех лет, не допускавших дорожно-транспортных происшествий в течение двух предыдущих лет, — сообщают в мэрии.

При этом водителям обещают 27 тысяч рублей, а кондукторам — 12 тысяч рублей. Заявления принимают до 10 октября.