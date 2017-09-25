В Екатеринбурге заканчивается второй этап подключения к теплу

«Сегодня в уральской столице завершается второй этап подключения. По данным на 12:00 25 сентября, в Екатеринбурге уже получили отопление 2 тысячи 960 многоквартирных домов», — сообщает администрация города.

Что касается социальных объектов, то с теплом уже 61% (107) общеобразовательных школ, 59% (253) детсадов, 44% (79) больниц.

Со вторника, 26 сентября, стартует третий этап, в ходе которого будут подключаться социальные объекты и дома, расположенные в квадрате улиц Татищева-Халтурина-Готвальда-Стрелочников-Луначарского-проспект Ленина, Амундсена-Московская-Объездная, а также на Эльмаше, в районе цирка и СДЮШОР «Юность», других близлежащих кварталах.

На оперативном совещании глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб поручил руководителям районов лично контролировать подключение управляющими организациями к теплу многоквартирных домов, сказано в сообщении.