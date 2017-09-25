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14:22 (мск), источник: dostup1.ru

Дубровский поручил усилить вклад Южного Урала в рост российской экономики

Индекс промышленного производства в регионе уже растет опережающими темпами.

Губернатор Борис Дубровский поручил экономическому блоку правительства проанализировать мероприятия с участием Владимира Путина, направленные на рост экономики страны, и разработать предложения по достижению ключевых показателей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Я хочу, чтобы мы сделали выводы из тех мероприятий, которые провел на прошлой неделе президент Владимир Путин. Экономический рост в стране стал трендом. Растет объем инвестиций, и отрадно, что Челябинская область вносит свой вклад в общие цифры, поскольку темпы роста промышленного производства на Южном Урале выше общероссийских. Есть конкретная задача: к 2020 году добиться темпов роста российской экономики выше среднемировых, и Челябинская область должна быть передовиком в этом вопросе», — отметил Борис Дубровский.

Напомним, что индекс промышленного производства в Челябинской области в январе-августе 2017 года вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общероссийский показатель при этом составляет 1,9%. Положительную динамику на Южном Урале демонстрируют добыча полезных ископаемых (+8,9%), металлургия (+6,8%), обрабатывающие производства (+4,9%) и пищевая промышленность (+3,6%).

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