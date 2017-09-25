Дубровский поручил усилить вклад Южного Урала в рост российской экономики
Индекс промышленного производства в регионе уже растет опережающими темпами.
Индекс промышленного производства в регионе уже растет опережающими темпами.
Губернатор Борис Дубровский поручил экономическому блоку правительства проанализировать мероприятия с участием Владимира Путина, направленные на рост экономики страны, и разработать предложения по достижению ключевых показателей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
«Я хочу, чтобы мы сделали выводы из тех мероприятий, которые провел на прошлой неделе президент Владимир Путин. Экономический рост в стране стал трендом. Растет объем инвестиций, и отрадно, что Челябинская область вносит свой вклад в общие цифры, поскольку темпы роста промышленного производства на Южном Урале выше общероссийских. Есть конкретная задача: к 2020 году добиться темпов роста российской экономики выше среднемировых, и Челябинская область должна быть передовиком в этом вопросе», — отметил Борис Дубровский.
Напомним, что индекс промышленного производства в Челябинской области в