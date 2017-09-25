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15:45 (мск), источник: Интерфакс

ЦБ предложил вводить запрет на выезд из страны для недобросовестных финансистов

Разработанный Банком России законопроект уже концептуально одобрило Минэкономразвития.

Источник: Reuters

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU — ЦБ РФ разработал законопроект, в котором предлагает временно ограничить право на выезд за рубеж для бенефициаров и руководителей, которые довели свои банки до плачевного состояния, сообщил «Интерфаксу» источник в финансово-экономическом блоке правительства.

По его словам, поправки затронут также собственников и менеджмент негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний. Документ уже концептуально одобрило Минэкономразвития, указал собеседник агентства.

«Интерфакс» пока не располагает комментариями Банка России.

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Впервые проблему так называемых «беглых» банкиров, которые довели свою кредитную организацию до банкротства, вывели активы и сбежали за рубеж, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина подняла в сентябре 2016 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда президент поручил правительству и правоохранительным органам рассмотреть вопрос об ограничении выезда за рубеж руководителей банков с признаками вывода активов.

В декабре прошлого года в одном из интервью Набиуллина заявила следующее: «Мы сейчас обсуждаем изменения в законодательство, оно очень сложное, непростое. Президент поручил при подходе к этому вопросу обеспечить защиту прав граждан, но на мой взгляд, это могло бы быть судебное решение в качестве обеспечительной меры. Нам нужно решить эту проблему, потому что если есть ответственность, она должна быть персонализированной, чтобы была неотвратимость наказания тех, кто такие преступления совершает в банковской сфере».

Снятие запрета на выезд за границу после погашения долгов ускорится
Во время загрузки произошла ошибка.
23 апреля© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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Владимир Карташов
а оне тут и не живут,уже давно..
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