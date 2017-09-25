ЦБ предложил вводить запрет на выезд из страны для недобросовестных финансистов

Впервые проблему так называемых «беглых» банкиров, которые довели свою кредитную организацию до банкротства, вывели активы и сбежали за рубеж, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина подняла в сентябре 2016 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда президент поручил правительству и правоохранительным органам рассмотреть вопрос об ограничении выезда за рубеж руководителей банков с признаками вывода активов.

В декабре прошлого года в одном из интервью Набиуллина заявила следующее: «Мы сейчас обсуждаем изменения в законодательство, оно очень сложное, непростое. Президент поручил при подходе к этому вопросу обеспечить защиту прав граждан, но на мой взгляд, это могло бы быть судебное решение в качестве обеспечительной меры. Нам нужно решить эту проблему, потому что если есть ответственность, она должна быть персонализированной, чтобы была неотвратимость наказания тех, кто такие преступления совершает в банковской сфере».