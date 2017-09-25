В Перми появляются антипарковочные столбы

«Специальные конструкции устанавливаются в целях предотвращения стихийных стоянок на тротуарах, что позволит обеспечить безопасность движения пешеходов, рассказали в дирекции дорожного движения. — Столбики и надолбы появились уже на улицах Автозаводская, Монастырская, Мильчакова, Пермская».

Места установки определяются исходя из запросов жителей и рекомендаций ГИБДД. Окончание работ запланировано на октябрь этого года.