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14:43 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии мост через реку Уфа в Караидельском районе могут сдать раньше срока

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Строительство объездной дороги через село Караидель и моста, соединяющего два берега реки Уфы, идет полным ходом. По контракту завершение всех работ должно состояться в 2020 году, но строители обещают сдать объект и ввести его в эксплуатацию в конце 2018 года, сообщили в администрации Караидельского района.

Данная дорога является крупнейшим объектом в перечне программы «100 объектов к 100-летию Башкортостана». Власти возлагают на нее большие надежды: по окончании строительства северо-восток Башкортостана свяжется с центральными районами республики, получит выход на федеральные трассы М5 и М7, на железнодорожную станцию «Янаул» и речные порты Бирска и Дюртюлей. Протяжённость дороги составит 10 км.

«Капитальный мост нужен был еще во времена строительства Екатерининского тракта, — рассказал заместитель главы администрации Караидельского района Рафис Давлиев. — Люди заселили левый берег Уфы уже не одну сотню лет назад, а когда центром района стало село, расположенное на правом берегу реки, этот объект стал жизненно необходим. В советские годы за это дело взялись основательно: разработали проект и уже собирались его реализовывать. Однако обстоятельства сложились так, что пришлось приостановить строительство, которое так и не началось».

По словам замглавы района, нынешний проект моста — сложнейший, так как требует множества дополнительных работ. Проектированием занимался Республиканский проектно-изыскательский институт «Башкирдортранспроект» и его субподрядные организации из Ленинградской области.

После того, как к месту строительства моста был обеспечен технологический проезд, за дело взялось ЗАО «УралМостострой».

«В целях обеспечения качественных производственно-монтажных работ, на левом берегу был возведен целый городок со своим бетонным заводом, сварочными постами, специальным оборудованием, дизель-станциями. Всё это и есть дополнительные работы, которые напрямую к возведению моста не относятся. Однако заказанный строителями металл, а это около 700 тонн, уже начал поступать. Как только опоры будут установлены, начнется непосредственное сооружение моста. Его длина составит 328 метров, с двух сторон он будет освещаемый. Проезд по нему будет бесплатный», — уточнил собеседник агентства.

На сегодняшний день техническая дорога к мосту проложена. Основную работу по строительству дороги ведет ОАО «Башкиравтодор». Его сотрудники трудятся круглосуточно, в несколько смен, всего задействовано 110 человек и 55 единиц техники.

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