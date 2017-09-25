Предприниматели трудоустроят южноуральских инвалидов

Предполагается, что на начальном этапе работу получат только три человека с ограниченными возможностями здоровья. Уже несколько предпринимателей предложили вакансии. В основном это тот вид деятельности, который не требует высшего образования. Но при желании бизнесмены готовы обучить инвалидов.

«Есть вакансии от самых простых (гардеробщиц, например) до сложных технических вакансий, в том числе менеджеров по продажам», — отмечает Константин Захаров, председатель бизнес-объединения «Деловая Россия».

Авторы соцпроекта планируют снять фильм о том, как будут адаптироваться люди с ограниченными возможностями здоровья в обществе и с какими проблемами столкнутся. Ильдар Курамшин — один из первых участников. Основная трудность в процессе поиска работы, рассказывает молодой человек, заключается в том, что работодатель отказывается организовывать адекватные условия труда.

«Тяжело добираться мне, поэтому постоянно езжу на такси. Пандусов мало, а если и есть, то они установлены так, что не проедешь», — делится Ильдар Курамшин, инвалид.