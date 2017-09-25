В ФАС рассказали, когда будет отменен национальный роуминг

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Вопрос отмены национального роуминга, отметил Голомолзин, ФАС уже рассматривает в рамках возбужденного дела. «При этом мы понимаем, что операторы будут двигаться в направлении восстановления условий конкуренции. Мы рассчитываем, что нарушение будет устранено до вынесения предписания по этому делу», — сообщил он.

По его словам, «на рассмотрение дела отводится три месяца, при необходимости рассмотрение дела может быть продлено еще на шесть месяцев».

«Мы полагаем, что в эти сроки эти вопросы будут разрешены. И видим позитивное движение навстречу со стороны операторов», — подытожил замглавы ФАС.

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В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг работает, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе. Ранее ФАС возбудила дела против операторов «большой четверки» операторов из-за цен в национальном роуминге. Рассмотрение дел пройдет в конце сентября.

ФАС в августе предписала операторам «большой четверки» до 15 декабря исполнить предупреждение службы в части необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг в России, что фактически означает его отмену. В понедельник глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что диалог ФАС с операторами «большой четверки» по отмене роуминга в России идет конструктивно, продолжится в ближайшие месяцы.