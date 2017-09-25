Лайк «Владимирскому централу» помешает получить кредит в Сбербанке

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Уже в следующем году Сбербанк планирует начать в полной мере использовать при принятии решений о выдаче кредитов так называемый психоскоринг, то есть оценку кредитоспособности по психометрическому портрету потенциального заемщика.

Ранее сообщалось, что банки все все активнее используют при мониторинге кредитных рисков информацию о поведении клиентов в социальных сетях, в 2018 году, по словам старшего вице-президента Сбербанка Александра Ведяхина, эта система будет введена банком в промышленную эксплуатацию.

Идеальный вариант, ...чтобы мы поняли, кто, все следы, все источники, чтобы стало понятно, что это за человек, и если он лайкает тюремные четки и “Владимирский централ”, то навряд ли ему надо сразу одобрять кредит, скорее всего, еще раз надо что-нибудь посмотреть. Александр Ведяхин Старший вице-президент Сбербанка (цитата по «Интерфаксу»)

По его словам, сейчас в Сбербанке использует психоскоринг в рамках пилотного проекта при работе с ограниченной выборкой согласившихся клиентов. При этом банк действует в полном соответствии с законодательством о защите персональных данных.

Как ранее писал РБК, при работе с соцсетями банки смотрят не только на возраст, наличие работы и семейное положение потенциального заемщика, но и на его окружение. В частности, скоринговые системы ищут мошенников и злостных неплательщиков во френд-листе клиента. Анализу подвергается и манера общения в соцсетях.