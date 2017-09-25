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15:15 (мск), источник: РБК

Лайк «Владимирскому централу» помешает получить кредит в Сбербанке

Старший вице-президент Сбербанка предупредил, что банк при принятии решений о выдаче кредитов будет учитывать поведение, друзей и интересы потенциальных заемщиков в социальных сетях.

Источник: Reuters

Уже в следующем году Сбербанк планирует начать в полной мере использовать при принятии решений о выдаче кредитов так называемый психоскоринг, то есть оценку кредитоспособности по психометрическому портрету потенциального заемщика.

Ранее сообщалось, что банки все все активнее используют при мониторинге кредитных рисков информацию о поведении клиентов в социальных сетях, в 2018 году, по словам старшего вице-президента Сбербанка Александра Ведяхина, эта система будет введена банком в промышленную эксплуатацию.

Идеальный вариант, ...чтобы мы поняли, кто, все следы, все источники, чтобы стало понятно, что это за человек, и если он лайкает тюремные четки и “Владимирский централ”, то навряд ли ему надо сразу одобрять кредит, скорее всего, еще раз надо что-нибудь посмотреть.
Александр Ведяхин
Старший вице-президент Сбербанка (цитата по «Интерфаксу»)

По его словам, сейчас в Сбербанке использует психоскоринг в рамках пилотного проекта при работе с ограниченной выборкой согласившихся клиентов. При этом банк действует в полном соответствии с законодательством о защите персональных данных.

Как ранее писал РБК, при работе с соцсетями банки смотрят не только на возраст, наличие работы и семейное положение потенциального заемщика, но и на его окружение. В частности, скоринговые системы ищут мошенников и злостных неплательщиков во френд-листе клиента. Анализу подвергается и манера общения в соцсетях.

Например, если пользователь слишком многословен — он не знает, чего хочет и, скорее всего, человек недисциплинированный.
Банки стали выдавать больше кредитных карт молодым заемщикам
Во время загрузки произошла ошибка.
12 сентября© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Stalker-vk .
Нормальный критерий, прекрасная кредитная история? Да кому она нужна! Он лайкнул Владимирский Централ! Кредит не даем теперь.
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