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15:22 (мск), источник: Volga News

Инвесторы смогут получить землю в «Жигулевской долине-2» без проведения торгов

На заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губдумы 25 сентября рекомендован к принятию в двух чтениях проект поправок в статью 10.1 областного закона об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности.

Источник: Reuters

Напомним, Земельный кодекс РФ предусматривает возможность заключения договора аренды земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов. Но это действует только в том случае, если участок предоставляется для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также для реализации масштабных инвестиционных проектов. При этом они должны соответствовать установленным субъектом РФ критериям.

В законопроекте предложено установить дополнительный критерий, которому должны соответствовать масштабные инвестпроекты для реализации на земельном участке, предоставляемом без проведения торгов. Таким критерием будет реализация инвестпроектов на территории площадки «Жигулевской долины-2».

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