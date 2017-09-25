Инвесторы смогут получить землю в «Жигулевской долине-2» без проведения торгов

Напомним, Земельный кодекс РФ предусматривает возможность заключения договора аренды земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов. Но это действует только в том случае, если участок предоставляется для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также для реализации масштабных инвестиционных проектов. При этом они должны соответствовать установленным субъектом РФ критериям.