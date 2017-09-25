Сум начал укрепляться по отношению к доллару и евро
Центральный банк Узбекистана с 26 сентября установил новый обменный курс американской и европейской валют.
Центральный банк Узбекистана с 26 сентября установил новый обменный курс американской и европейской валют.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Финансовый регулятор установил официальный курс в 8066 сумов 96 тийинов за один доллар. Данные размещены на официальном сайте Центрального банка республики.
Таким образом, по сравнению с предыдущей неделей официальный курс доллара снизился на 10,52 сума.
Евро подешевел на 19,83 сума — до 9626 сумов 30 тийинов.
Российский рубль снизился незначительно — на 17 тийинов и составил 140,05 сума.
После девальвации национальной валюты к доллару с 5 сентября сразу на 3889,65 сума (с 4210,35 до 8100 сумов) ЦБ продолжает устанавливать официальные курсы иностранных валют к суму раз в неделю для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также для исчисления таможенных и других обязательных платежей.