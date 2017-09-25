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17:29 (мск), источник: Sputnik

Сум начал укрепляться по отношению к доллару и евро

Центральный банк Узбекистана с 26 сентября установил новый обменный курс американской и европейской валют.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Финансовый регулятор установил официальный курс в 8066 сумов 96 тийинов за один доллар. Данные размещены на официальном сайте Центрального банка республики.

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Таким образом, по сравнению с предыдущей неделей официальный курс доллара снизился на 10,52 сума.

Евро подешевел на 19,83 сума — до 9626 сумов 30 тийинов.

Российский рубль снизился незначительно — на 17 тийинов и составил 140,05 сума.

После девальвации национальной валюты к доллару с 5 сентября сразу на 3889,65 сума (с 4210,35 до 8100 сумов) ЦБ продолжает устанавливать официальные курсы иностранных валют к суму раз в неделю для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также для исчисления таможенных и других обязательных платежей.

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