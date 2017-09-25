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15:39 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде завершается комплексный ремонт Третьей продольной магистрали

Подрядной организации, которая выполнила уже 87% всех работ, осталось установить дорожные ограждения барьерного типа и сделать несколько съездов.

Источник: РИАЦ

— Ремонт Третьей продольной идет к завершению: верхний слой из щебеночно-мастичной смеси выполнен на 95%. Осталось сделать несколько съездов и один въезд на Вторую продольную. Барьерные ограждения установлены в объеме 50%, — рассказал представитель заказчика, инженер по надзору за строительством МУ «Комдорстрой» Александр Земцов.

Напомним, что комплексная реконструкция одной из самых важных дорожных артерий Волгограда начался в мае текущего года. Восстановление трассы протяженностью 10,8 км производится в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Согласно госзаказу, объект в надлежащем виде должен быть сдан до 31 октября 2017 года. Представители подрядной организации уверяют, что смогут выполнить взятые обязательства раньше.

— Мы сегодня идём с небольшим опережением: уже выполнили все основные работы по укладке асфальтобетонного покрытия и укреплению обочин. Остался небольшой объем: барьерные ограждения, которые уже установлены на 50%, и съезды с дороги. Нет таких проблем, которые помешали бы нам выполнить все в срок: работы, которые связаны с погодными условиями, проведены в теплый сезон, — сообщил начальник участка ООО «ТрансСервис» Ислам Азизов.

Как пояснили строители, в ближайшие пять-десять дней они завершат установку дорожного ограждения: длина барьеров, предназначенных для обеспечения безопасности движения транспортных средств, составит 23,8 км. Федеральный проект, в рамках которого и ведется полная реконструкция магистрали, предусматривает также нанесение современной качественной разметки и монтаж новых дорожных знаков. В настоящее время на объекте трудятся 26 специалистов. Ремонт Третьей продольной ведется в две смены: ночью дорожники занимаются укладкой асфальтобетона, днем при помощи сваебойной машины устанавливаются стойки барьеров безопасности и монтируются на них балки и световозвращающие элементы.

— Первое, что мы делаем, это разметка в соответствии с ГОСТом. Параметры требуют, чтобы ограждения были от края проезжей части на расстоянии не менее метра. После разметки через каждые два метра устанавливаются стойки. Их высота также определяется в соответствии с ГОСТом. Отклонения не допускаются ни в одну, ни в другую стороны, — объяснил технологию Ислам Азизов.

Работой подрядной организации, которая занимается строительством Нулевой рокадной дороги и магистрали на Шоссе авиаторов, представители заказчика — специалисты МУ «Комдорстрой» — и общественники довольны.

— Гарантийный срок службы дороги составляет 4 года. Как правило, в первый год выявляются все недочеты. Но на этом объекте, мы рассчитываем, все будет хорошо выполнено, потому что постоянно ведем отборы проб. На 99% результаты нас удовлетворили. Были несколько замеров, которые не соответствовали требованиям, но подрядная организация все исправила, — дал оценку качества строительства Александр Земцов.

Контроль за выполнением работ по ремонту магистралей — одно из главных условий реализации федерального проекта «Безопасные и качественный дороги». Проверяют строителей и результат их деятельности как представители заказчика, так и общественные организации. Независимые эксперты, которые могут брать пробы в произвольных местах отремонтированных участков, независимо от желания подрядчика, отмечают: реконструкция Третьей продольной ведется в соответствии с требованиями.

Развитие дорожной инфраструктуры в регионе — одно из приоритетных направлений долгосрочной стратегии, обозначенной губернаторов Андреем Бочаровым в 2014 году. За три года в области было приведено в порядок порядка одной тысячи километров трасс федерального, регионального и местного значения. Для реконструкции изношенных магистралей применяется новый подход: нерентабельный в силу своей бесполезности ямочный ремонт заменен комплексным обновлением дорожных участков, включающим также установку дорожных знаков и светофоров. Ремонт дорог — тема выездных совещаний, проводимых главой региона на реконструируемых объектах. Позитивные изменения в состоянии дорожной сети, которые произошли в Волгоградской области, и темпы строительных и восстановительных работ отметил премьер-министр Дмитрий Медведев во время встречи с губернатором Андреем Бочаровым.

Работа продолжается: участие региона в федеральном проекте позволит привести в порядок только на первом этапе 136 объектов, расположенных в Волгограде, Волжском и на прилегающих к областному центру территориях. Заявка на реконструкцию по программе Министерства транспорта РФ была одобрена благодаря выполняемым областью обязательствам перед федеральным центром.

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