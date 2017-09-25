В Волгограде завершается комплексный ремонт Третьей продольной магистрали
Подрядной организации, которая выполнила уже 87% всех работ, осталось установить дорожные ограждения барьерного типа и сделать несколько съездов.
Подрядной организации, которая выполнила уже 87% всех работ, осталось установить дорожные ограждения барьерного типа и сделать несколько съездов.
— Ремонт Третьей продольной идет к завершению: верхний слой из
Напомним, что комплексная реконструкция одной из самых важных дорожных артерий Волгограда начался в мае текущего года. Восстановление трассы протяженностью 10,8 км производится в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Согласно госзаказу, объект в надлежащем виде должен быть сдан до 31 октября 2017 года. Представители подрядной организации уверяют, что смогут выполнить взятые обязательства раньше.
— Мы сегодня идём с небольшим опережением: уже выполнили все основные работы по укладке асфальтобетонного покрытия и укреплению обочин. Остался небольшой объем: барьерные ограждения, которые уже установлены на 50%, и съезды с дороги. Нет таких проблем, которые помешали бы нам выполнить все в срок: работы, которые связаны с погодными условиями, проведены в теплый сезон, — сообщил начальник участка ООО «ТрансСервис» Ислам Азизов.
Как пояснили строители, в ближайшие
Работой подрядной организации, которая занимается строительством Нулевой рокадной дороги и магистрали на Шоссе авиаторов, представители заказчика — специалисты МУ «Комдорстрой» — и общественники довольны.
— Гарантийный срок службы дороги составляет 4 года. Как правило, в первый год выявляются все недочеты. Но на этом объекте, мы рассчитываем, все будет хорошо выполнено, потому что постоянно ведем отборы проб. На 99% результаты нас удовлетворили. Были несколько замеров, которые не соответствовали требованиям, но подрядная организация все исправила, — дал оценку качества строительства Александр Земцов.
Контроль за выполнением работ по ремонту магистралей — одно из главных условий реализации федерального проекта «Безопасные и качественный дороги». Проверяют строителей и результат их деятельности как представители заказчика, так и общественные организации. Независимые эксперты, которые могут брать пробы в произвольных местах отремонтированных участков, независимо от желания подрядчика, отмечают: реконструкция Третьей продольной ведется в соответствии с требованиями.
Развитие дорожной инфраструктуры в регионе — одно из приоритетных направлений долгосрочной стратегии, обозначенной губернаторов Андреем Бочаровым в 2014 году. За три года в области было приведено в порядок порядка одной тысячи километров трасс федерального, регионального и местного значения. Для реконструкции изношенных магистралей применяется новый подход: нерентабельный в силу своей бесполезности ямочный ремонт заменен комплексным обновлением дорожных участков, включающим также установку дорожных знаков и светофоров. Ремонт дорог — тема выездных совещаний, проводимых главой региона на реконструируемых объектах. Позитивные изменения в состоянии дорожной сети, которые произошли в Волгоградской области, и темпы строительных и восстановительных работ отметил
Работа продолжается: участие региона в федеральном проекте позволит привести в порядок только на первом этапе 136 объектов, расположенных в Волгограде, Волжском и на прилегающих к областному центру территориях. Заявка на реконструкцию по программе Министерства транспорта РФ была одобрена благодаря выполняемым областью обязательствам перед федеральным центром.