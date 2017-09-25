Строительство «Ростов-Арены» планируют закончить в ноябре
Строительство стадиона «Ростов-арена» идет с опережением графика, завершить работы на объекте планируется в ноябре.
Строительство стадиона «Ростов-арена» идет с опережением графика, завершить работы на объекте планируется в ноябре.
По контракту стадион должны достроить до 25 декабря. Об этом сообщает
Готовность «Ростов-Арены» составляет 88%. Рабочие закончили железобетонные работы, монтаж металлоконструкций кровли, устройство мембранного покрытия кровли и внутренних и наружных инженерных сетей.
Сейчас на стадионе идет монтаж медиафасада, внешнего экрана и установка кресел. Внутри объекта рабочие заканчивают монтаж подвесных потолков, укладку плитки, монтаж лифтов и эскалаторов. Вокруг «Ростов-Арены» ведется благоустройство территории и озеленение.
Напомним, по госконтракту на строительство стадиона «Ростов-Арена» выделили 18,7 млрд руб.