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16:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Строительство «Ростов-Арены» планируют закончить в ноябре

Строительство стадиона «Ростов-арена» идет с опережением графика, завершить работы на объекте планируется в ноябре.

По контракту стадион должны достроить до 25 декабря. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Готовность «Ростов-Арены» составляет 88%. Рабочие закончили железобетонные работы, монтаж металлоконструкций кровли, устройство мембранного покрытия кровли и внутренних и наружных инженерных сетей.

Сейчас на стадионе идет монтаж медиафасада, внешнего экрана и установка кресел. Внутри объекта рабочие заканчивают монтаж подвесных потолков, укладку плитки, монтаж лифтов и эскалаторов. Вокруг «Ростов-Арены» ведется благоустройство территории и озеленение.

Напомним, по госконтракту на строительство стадиона «Ростов-Арена» выделили 18,7 млрд руб.

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