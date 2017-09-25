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16:12 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Проект нового перечня объектов недвижимости опубликован на Кубани

Департамент имущественных отношений Краснодарского края разбирается в том, что и кому принадлежит.

Чиновники проводят работу над ошибками. Для этого опубликовали проект нового перечня объектов недвижимости края. Для того, чтобы не платить лишних налогов, кубанцам следует внимательно его изучить. Сейчас в перечне более 60 тысяч объектов.

В связи с тем, что кадастр формируется из разных источников, возможны неточности. Например, жилая недвижимость может числиться как коммерческая. А значит, и платить за нее придется больше. Но еще есть время внести поправки.

Вадим Лабутин, начальник отдела кадастровой оценки департамента имущественных отношений Краснодарского края: «До 15 октября заявители, собственники объектов вправе подать заявление в департамент, если увидят, что объект был включен ошибочно. Это заявление будет рассмотрено, проанализировано в Росреестре, если надо, проведено дополнительное обследование — и объект может быть исключен».

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