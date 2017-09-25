Проект нового перечня объектов недвижимости опубликован на Кубани

Чиновники проводят работу над ошибками. Для этого опубликовали проект нового перечня объектов недвижимости края. Для того, чтобы не платить лишних налогов, кубанцам следует внимательно его изучить. Сейчас в перечне более 60 тысяч объектов.

В связи с тем, что кадастр формируется из разных источников, возможны неточности. Например, жилая недвижимость может числиться как коммерческая. А значит, и платить за нее придется больше. Но еще есть время внести поправки.

Вадим Лабутин, начальник отдела кадастровой оценки департамента имущественных отношений Краснодарского края: «До 15 октября заявители, собственники объектов вправе подать заявление в департамент, если увидят, что объект был включен ошибочно. Это заявление будет рассмотрено, проанализировано в Росреестре, если надо, проведено дополнительное обследование — и объект может быть исключен».