В понедельник из Сочи в Москву отменено 5 авиарейсов

Источник: Югополис

Согласно онлайн-табло аэропорта Сочи, 25 сентября из московского аэропорта Домодедово в Сочи из 7 запланированных рейсов отменены 5, ещё один рейс отменён в Уфу.

Прибыл только один самолёт в 0.20, ещё один рейс, запланированный на прилёт в 18.45 пока значится в категории «по расписанию». На вылет из Сочи также отменены пять рейсов в Москву и один в Уфу. И только вылет самолёта этой авиакомпании в 20.25 значится «по расписанию», сообщает «Макс портал».

Как сообщал «Югополис», массовые задержки рейсов «ВИМ-Авиа» происходят уже в течение нескольких месяцев, в последние 2 недели они стали постоянными.