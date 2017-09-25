В понедельник из Сочи в Москву отменено 5 авиарейсов
Проблемы авиакомпании «ВИМ-Авиа», длящиеся уже несколько дней, продолжают приносить неприятности сочинцам и гостям курорта.
Проблемы авиакомпании «ВИМ-Авиа», длящиеся уже несколько дней, продолжают приносить неприятности сочинцам и гостям курорта.
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Прибыл только один самолёт в 0.20, ещё один рейс, запланированный на прилёт в 18.45 пока значится в категории «по расписанию». На вылет из Сочи также отменены пять рейсов в Москву и один в Уфу. И только вылет самолёта этой авиакомпании в 20.25 значится «по расписанию», сообщает «Макс портал».
Как сообщал «Югополис», массовые задержки рейсов «ВИМ-Авиа» происходят уже в течение нескольких месяцев, в последние 2 недели они стали постоянными.
В связи с многочисленными задержками вылетов, Росавиация начала в компании «ВИМ-Авиа» внеплановую проверку. В ведомстве связывают сложившуюся ситуацию с задолженностью перевозчика перед