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16:21 (мск), источник: Югополис

В понедельник из Сочи в Москву отменено 5 авиарейсов

Проблемы авиакомпании «ВИМ-Авиа», длящиеся уже несколько дней, продолжают приносить неприятности сочинцам и гостям курорта.

Источник: Югополис

Согласно онлайн-табло аэропорта Сочи, 25 сентября из московского аэропорта Домодедово в Сочи из 7 запланированных рейсов отменены 5, ещё один рейс отменён в Уфу.

Прибыл только один самолёт в 0.20, ещё один рейс, запланированный на прилёт в 18.45 пока значится в категории «по расписанию». На вылет из Сочи также отменены пять рейсов в Москву и один в Уфу. И только вылет самолёта этой авиакомпании в 20.25 значится «по расписанию», сообщает «Макс портал».

Как сообщал «Югополис», массовые задержки рейсов «ВИМ-Авиа» происходят уже в течение нескольких месяцев, в последние 2 недели они стали постоянными.

В связи с многочисленными задержками вылетов, Росавиация начала в компании «ВИМ-Авиа» внеплановую проверку. В ведомстве связывают сложившуюся ситуацию с задолженностью перевозчика перед топливно-заправочными компаниями. Кроме того, прокуратура возбудила дела против «ВИМ-Авиа» за долги по зарплате перед своими работниками на сумму более 206 миллионов рублей.

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