В Уфе в промзоне Инорса отключат холодную воду
УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе в Инорсе на 26 сентября запланирована замена запорной арматуры по Сельской Богородской, 20.
УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе в Инорсе на 26 сентября запланирована замена запорной арматуры по Сельской Богородской, 20.
В «Уфаводоканале» предупредили, что в связи с этим будет отключаться холодное водоснабжение. Воды с 10.00 до 24.00 не будет по следующим адресам:
В основном это крупные и небольшие промышленные, торговые предприятия, в том числе художественные промыслы «Агидель», мясокомбинат, кирпичный завод, строительные базы, автоцентр, «Максидом», и другие.