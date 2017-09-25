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16:21 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе в промзоне Инорса отключат холодную воду

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе в Инорсе на 26 сентября запланирована замена запорной арматуры по Сельской Богородской, 20.

В «Уфаводоканале» предупредили, что в связи с этим будет отключаться холодное водоснабжение. Воды с 10.00 до 24.00 не будет по следующим адресам:

  • ул. Зианчуринская 2, 4, 31.
  • ул. Моховая, 19.
  • ул. Артема, 36.
  • ул. Петергофская, 1, 2а, 3.
  • ул. С. Богородская 20/3, 57, 59, 59а, 61, 65, 18, 18/1.
  • ул. Трамвайная, 4/5.
  • ул. Кирпичная, 44.
  • ул. Трамвайная, 5а, 2/4, 2/5, 5, 10, 14.

В основном это крупные и небольшие промышленные, торговые предприятия, в том числе художественные промыслы «Агидель», мясокомбинат, кирпичный завод, строительные базы, автоцентр, «Максидом», и другие.

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