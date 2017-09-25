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16:52 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгоград прибыл новый образец троллейбуса для тестирования на улицах города

Образец троллейбуса с возможностью автономного хода прибыл в Волгоград для тестирования на улицах города.

Троллейбус марки «Тролза» с названием «Мегаполис» произведен на машиностроительном заводе в Энгельсе.

«Мегаполис» оснащен системой удлиненного автономного хода, вместимость салона — 100 пассажиров, заявленная производителем скорость — до 60 км/ч.

Одна из особенностей низкопольного троллейбуса — движение без подключения к контактной сети на протяжении 30 километров.

Автоматизированная система транспорта поднимает и опускает токоприемники во время поездки на маршруте.

«Мегаполис» оснащен 4 камерами видеонаблюдения, есть система кондиционирования воздуха в салоне и кабине водителя, есть аппарель для удобства маломобильных категорий пассажиров. Троллейбус оснащен электродвигателем и тяговым приводом, благодаря чему транспорт экономит до 35% электроэнергии.

Уже около 200 таких троллейбусов ходят по маршрутам в разных городах мира. 34 троллейбуса действуют в Севастополе, еще 27 — в Симферополе. 14 троллейбусов работают в Аргентине.

Генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Евгений Тимофеев отметил, что волгоградцам новый троллейбус будет представлен в ближайшие дни.

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