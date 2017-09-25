Шрейдер дал шанс проживающим в ветхом жилье омичам

Согласно пояснению Виктора Шрейдера, продление срока деятельности Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства позволит продлить сроки подачи регионами заявок на предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и капитальный ремонт многоквартирных домов.

Законодательная инициатива также направлена на смягчение норм об ответственности субъектов РФ в случае невыполнения обязательства по расселению признанного до 1 января 2012 года аварийным жилищного фонда в срок до 1 сентября 2017 года.