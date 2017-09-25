Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно»
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Банкротство сети магазинов "короля игрушек" назвали началом эпохи
Путину показали транспорт, который заменит автобусы и троллейбусы
Принц Гарри и Меган Маркл впервые вместе вышли в свет
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
Актриса Мария Шумакова показала, как загорает без белья - СМИ
"Слон и моська": СМИ о военной технике РФ и НАТО
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Капеллан «Правого сектора» заявил о неизбежном конфликте с РФ
Противостояние ВДВ и "боевиков" на учениях - кадры
СМИ: тело убитого хоккеиста пролежало в квартире 1,5 месяца
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
10Лучшие снимки Cassini
16:24 (мск), источник: СуперОмск

Шрейдер дал шанс проживающим в ветхом жилье омичам

Депутат Госдумы от Омской области Виктор Шрейдер выступил с законодательной инициативой о продлении работы Фонда содействия реформированию ЖКХ до 1 января 2019 года.

Соответствующий проект федерального закона уже внесен на рассмотрение нижней палаты Федерального Собрания РФ.

Согласно пояснению Виктора Шрейдера, продление срока деятельности Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства позволит продлить сроки подачи регионами заявок на предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и капитальный ремонт многоквартирных домов.

Законодательная инициатива также направлена на смягчение норм об ответственности субъектов РФ в случае невыполнения обязательства по расселению признанного до 1 января 2012 года аварийным жилищного фонда в срок до 1 сентября 2017 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
ЦБ предложил запретить банкирам-банкротам выезд за границу
ГП заявила о «бездействии» Росавиации в ситуации с «ВИМ-Авиа»
В ФАС рассказали, когда будет отменен национальный роуминг
Путин отправил в отставку губернатора Самарской области
Госдума подготовит правила общения человека с роботами
Названы страны, легче всех выдающие россиянам шенгенскую визу
Спорт
Черчесов назвал список игроков на матчи с Южной Кореей и Ираном Тренерский штаб национальной команды России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам
Авто
На автомобиль упала деталь от «Боинга 777» (с высоты 2 000 м) Элемент крыла массой более 4 кг оторвался при взлёте борта авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines из японского аэропорта Кансай
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно» Автор и ведущий программы «На самом деле» рассказал, как работает полиграф на программе, можно ли соврать во время шоу, а также о своем отношении к переходу Андрея Малахова на другой канал
Недвижимость
Из двушки в трешку: апартаменты в Екатеринбурге
Новостройки в Москве начали дорожать
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
Названы российские города с самым грязным воздухом
Леди
В моду вошли безумные женские носки (фото) Забавные носки — отличный и не очень дорогой способ поднять себе настроение
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь