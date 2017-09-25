Шрейдер дал шанс проживающим в ветхом жилье омичам
Депутат Госдумы от Омской области Виктор Шрейдер выступил с законодательной инициативой о продлении работы Фонда содействия реформированию ЖКХ до 1 января 2019 года.
Депутат Госдумы от Омской области Виктор Шрейдер выступил с законодательной инициативой о продлении работы Фонда содействия реформированию ЖКХ до 1 января 2019 года.
Соответствующий проект федерального закона уже внесен на рассмотрение нижней палаты Федерального Собрания РФ.
Согласно пояснению Виктора Шрейдера, продление срока деятельности Фонда содействия реформированию
Законодательная инициатива также направлена на смягчение норм об ответственности субъектов РФ в случае невыполнения обязательства по расселению признанного до 1 января 2012 года аварийным жилищного фонда в срок до 1 сентября 2017 года.