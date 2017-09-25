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17:29 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Полеты компании «ВИМ-Авиа» полностью восстановлены

Как сообщает «Базэл Аэро» ежедневные рейсы выполняются из аэропортов Краснодара и Сочи.

В Московский аэропорт Домодедово ежедневно вылетают два рейса из Сочи и один из Краснодара. Речь идет о восстановленных полетах компании «ВИМ-Авиа».

«В минувшие выходные все рейсы авиакомпании в аэропорты Краснодарского края были выполнены с задержками по причине позднего прибытия самолетов из Москвы. Максимальное время задержек рейсов составило 9 часов», — сообщает пресс-служба «Базэл Аэро».

Напомним, около суток ожидали пассажиры вылета рейса из Москвы в Краснодар. В связи с неприбытием борта аналогичная задержка образовалась и в Краснодаре.

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