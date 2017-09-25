Полеты компании «ВИМ-Авиа» полностью восстановлены

В Московский аэропорт Домодедово ежедневно вылетают два рейса из Сочи и один из Краснодара. Речь идет о восстановленных полетах компании «ВИМ-Авиа».

«В минувшие выходные все рейсы авиакомпании в аэропорты Краснодарского края были выполнены с задержками по причине позднего прибытия самолетов из Москвы. Максимальное время задержек рейсов составило 9 часов», — сообщает пресс-служба «Базэл Аэро».