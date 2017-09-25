Полеты компании «ВИМ-Авиа» полностью восстановлены
Как сообщает «Базэл Аэро» ежедневные рейсы выполняются из аэропортов Краснодара и Сочи.
Как сообщает «Базэл Аэро» ежедневные рейсы выполняются из аэропортов Краснодара и Сочи.
В Московский аэропорт Домодедово ежедневно вылетают два рейса из Сочи и один из Краснодара. Речь идет о восстановленных полетах компании «ВИМ-Авиа».
«В минувшие выходные все рейсы авиакомпании в аэропорты Краснодарского края были выполнены с задержками по причине позднего прибытия самолетов из Москвы. Максимальное время задержек рейсов составило 9 часов», — сообщает
Напомним, около суток ожидали пассажиры вылета рейса из Москвы в Краснодар. В связи с неприбытием борта аналогичная задержка образовалась и в Краснодаре.