В Ростове завершили ремонт проезжей части улицы Большой Садовой
Ремонтные работы на проезжей части центральной улицы Ростова Большой Садовой закончены. Об этом сообщает
Ремонтные работы на проезжей части центральной улицы Ростова Большой Садовой закончены. Об этом сообщает
Ремонт проезжей части улицы Большой Садовой на участке пр. Кировский — пр. Буденновский выполнен в полном объеме с нанесением дорожной разметки.
В сообщении отмечается, что помимо ремонта проезжей части, уже выполнены работы по укладке плиточного покрытия на площади более 20 тыс. кв. м, установлено 3 810 м/п поребрика, что составляет 90,2% от запланированного объема работ.