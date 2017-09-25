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18:05 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове завершили ремонт проезжей части улицы Большой Садовой

Ремонтные работы на проезжей части центральной улицы Ростова Большой Садовой закончены. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ремонт проезжей части улицы Большой Садовой на участке пр. Кировский — пр. Буденновский выполнен в полном объеме с нанесением дорожной разметки.

В сообщении отмечается, что помимо ремонта проезжей части, уже выполнены работы по укладке плиточного покрытия на площади более 20 тыс. кв. м, установлено 3 810 м/п поребрика, что составляет 90,2% от запланированного объема работ.

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